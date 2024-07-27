Türkiye’de 3 milyon kişi bu hastalığın pençesinde! Her 30 saniyede bir kişi ölüyor...

Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Hakan Leblebicioğlu, 28 Temmuz Dünya Hepatit Günü dolayısıyla bilgilendirmelerde bulundu. Türkiye'de hepatit B ve hepatit A aşılarının bağışıklama programında yer aldığını ve yaygın olarak yapıldığını söyleyen Prof. Dr. Hakan Leblebicioğlu, "Etkili aşılar, önleme stratejileri ve ilaçlar mevcut olmasına rağmen, hepatitten kaynaklanan ölümler küresel olarak artmaya devam etmektedir" diye konuştu.
"DÜNYADA HASTALARIN 3'TE 2'Sİ YETERLİ BAKIM VE TEDAVİ ALMIYOR"
Önemli bir halk sağlığı sorunu olan viral hepatitin karaciğer hastalığı, karaciğer sirozu ve karaciğer kanserine yol açabildiğini belirten Prof. Dr. Leblebicioğlu, "Bununla birlikte, dünyada Hepatit B hastalarının üçte ikisi hala yeterli bakım ve tedavi almamaktadır. Bu durum, hastaları ciddi sağlık sorunlarıyla karşı karşıya bırakmaktadır. Dünya Hepatit Günü'nün, 28 Temmuz'da her yıl kutlanan küresel bir girişim olduğunu söyleyen Prof. Dr. Leblebicioğlu, "Bu etkinliğin temel amacı, viral hepatitle mücadele etmek, önleme yollarını yaygınlaştırmak ve test edilmesinin yanı sıra tedavinin önemini vurgulamaktır" ifadelerini kullandı.
"YENİ SLOGAN: HAREKETE GEÇ, TEST ET, TEDAVİ ET, AŞILA"
Bu yılki Dünya Hepatit Günü'nün temasının
Dünya Hepatit Günü'nün, viral hepatitin küresel etkisini azaltmak ve 2030 yılına kadar hepatitin ortadan kaldırılması hedefine ulaşmak için önemli bir fırsat olduğunu dile getiren Prof. Dr. Leblebicioğlu, "Farkındalık oluşturma, test ve tedavi hizmetlerine erişimi artırma, aşılama ve toplumsal seferberlik, bu mücadeledeki kilit unsurlardır. Hep birlikte hareket ederek, viral hepatitin yıkıcı etkilerini azaltabiliriz" dedi.