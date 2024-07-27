Türkiye'de 3 milyon kişi bu hastalığın pençesinde! Her 30 saniyede bir kişi ölüyor...

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve paydaşlarının, 2030 yılına kadar hepatitin ortadan kaldırılması hedefine doğru ilerlemek için büyük çaba sarf edildiğini belirten Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Hakan Leblebicioğlu, “Viral hepatit, dünya çapında 300 milyondan fazla insanı etkilemekte ve her yıl 1 milyondan fazla ölüme neden olmaktadır. Türkiye’de ise 3 milyondan fazla kişide hepatit B, 300 bin kişide hepatit C mevcuttur” dedi.

İHA Giriş Tarihi: 27.07.2024 11:56 PAYLAŞ ABONE OL

Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Hakan Leblebicioğlu, 28 Temmuz Dünya Hepatit Günü dolayısıyla bilgilendirmelerde bulundu. Türkiye'de hepatit B ve hepatit A aşılarının bağışıklama programında yer aldığını ve yaygın olarak yapıldığını söyleyen Prof. Dr. Hakan Leblebicioğlu, "Etkili aşılar, önleme stratejileri ve ilaçlar mevcut olmasına rağmen, hepatitten kaynaklanan ölümler küresel olarak artmaya devam etmektedir" diye konuştu.





"DÜNYADA HASTALARIN 3'TE 2'Sİ YETERLİ BAKIM VE TEDAVİ ALMIYOR"

Önemli bir halk sağlığı sorunu olan viral hepatitin karaciğer hastalığı, karaciğer sirozu ve karaciğer kanserine yol açabildiğini belirten Prof. Dr. Leblebicioğlu, "Bununla birlikte, dünyada Hepatit B hastalarının üçte ikisi hala yeterli bakım ve tedavi almamaktadır. Bu durum, hastaları ciddi sağlık sorunlarıyla karşı karşıya bırakmaktadır. Dünya Hepatit Günü'nün, 28 Temmuz'da her yıl kutlanan küresel bir girişim olduğunu söyleyen Prof. Dr. Leblebicioğlu, "Bu etkinliğin temel amacı, viral hepatitle mücadele etmek, önleme yollarını yaygınlaştırmak ve test edilmesinin yanı sıra tedavinin önemini vurgulamaktır" ifadelerini kullandı.