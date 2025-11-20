Türkiye’de 3 milyon kişi bu ölümcül hastalığı taşıdığından habersiz! Bu belirtilere dikkat...

"Genetik yatkınlık ('Alfa-1 antitiripsin eksikliği' denilen genetik bir bozukluk, sigara içilmese bile kişiyi savunmasız hale getirebilir)"

Uzm. Dr. Yavuz, sigara dışında kalan diğer risk faktörlerini ise şöyle sıraladı:

KOAH'ın en önemli nedeninin sigara kullanımı olduğunu belirten Uzm. Dr. Yavuz, "Aktif sigara içenlerin yaklaşık yarısında yaşam boyu KOAH gelişme riski bulunur" dedi.

'EN ÖNEMLİ NEDEN SİGARA, ANCAK TEK NEDEN DEĞİL'

'KOAH SİNSİ İLERLİYOR'

Uzm. Dr. Yavuz, hastalığın başlangıçta sinsi olduğunu belirterek, "Hastalar genellikle öksürük, balgam ve merdiven çıkarken nefes nefese kalma gibi belirtileri önemsemez. Bunları sigaraya bağlar, ancak zamanla bu şikâyetler artar, günlük aktiviteler bile zorlaşır. Erken tanı konulduğunda hastalığın ilerlemesi yavaşlatılabilir" dedi.

KOAH tanısında en temel yöntemin Solunum Fonksiyon Testi (SFT) olduğunu belirten Uzm. Dr. Yavuz, bu testle hastanın nefes alma ve verme kapasitesinin ölçüldüğünü ifade etti.