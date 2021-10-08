Türkiye’de her 3 kişiden 1’inde görülüyor!

İç Hastalıkları (Dahiliye) Uzmanı Dr. Dündar Güngör, gizli şekerin; kişilerin şekerinin normal değerlerden yüksek olduğu lakin şeker hastası sayılacak derecede de yüksek olmaması durumu olduğunu belirterek açıklamalarda bulundu. Uzm. Dr. Dündar Güngör, "Halk arasında gizli şeker olarak adlandırılan durum bizim insülin direnci olarak değerlendirdiğimiz bir durumdur. Gizli şeker yahut diğer ismi ile pre-diyabet, ülkemizde sıklıkla karşılaşılan bir hastalıktır. Son yapılan araştırmalara göre, ülkemizde her 3 kişiden birinin gizli şekeri buluyor. Bu nedenle gizli şekerin ne olduğunu ve belirtilerini bilmek önemli.



"GİZLİ ŞEKERİ OLAN İNSANLAR, DİYABET HASTALIĞI ADAYLARIDIR"

Gizli şeker hastalığına ilişkin merak edilenleri anlatan Uzm. Dr. Güngör, "Hastalarımız genellikle bize karınları acıktığında, ellerinin ayaklarının titrediğini, kilo veremediklerini ifade ederek gelirler. Bizlerde bir takım laboratuvar tetkiklerinden sonra hastanın geçmişini ve aile içi öyküsünü sorgulayarak hastalığın teşhisi konulur. İnsülin direnci, genellikle ailesinde Tip-2 diyabet dediğimiz diyabet hastalığı olanlarda kilolu, hareketsiz yaşam süren insanlarda gözlemlediğimiz bir durum. Gizli şeker, diyabet hastalığının bir ön aşamasıdır. Yani gizli şekeri olan insanlar, diyabet hastalığı adaylarıdır. Bu hastalar verilen diyetlere ve egzersizlere uymazlarsa ilerleyen süreçlerde şeker hastası olma ihtimali yüksektir. Bu nedenle gizli şeker oldukça önemlidir. Zira şekerin bu aşamada kontrol altına alınma ihtimali bulunmaktadır. Yani kişiler gerekli birtakım hayat değişiklikleri ile gizli şekerlerini kontrol altına alabilmekte ve diyabet hastası olma riskinden kurtulabilmektedir. Bu nedenle gizli şeker hakkında bilgi sahibi olmak önemlidir. Yani gizli şekerde; kişinin kandaki şeker oranı yüksektir ancak bu yükseklik şeker hastalığı seviyesinde değildir. Öyle ki yapılan araştırmalar gizli şekerin kontrol altına alınmadığı takdirde 10 yıl içinde tip 2 diyabet hastalığına evirildiğini ortaya koymuştur" dedi.