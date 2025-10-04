Türkiye'de her 3 kişiden 1'inde görülüyor! Uzmanlar uyardı: "Acil müdahale çok önemli..."



KOVİD AŞILARI KALP KRİZİ RİSKİNİ ARTIRIYOR MU?

Kalp krizi vakalarındaki artış her defasında kamuoyunda Kovid aşılarına bağlanıyor. Bunun yanıtını da Prof. Dr. As, şöyle verdi: "Bilimsel veriler, mRNA aşılarından sonra nadiren görülen kalp kası iltihabı (miyokardit) olgularını doğrulamakla birlikte, bu durum genellikle genç erkeklerde, ikinci dozdan sonraki ilk hafta içinde ortaya çıkar ve çoğu vaka hafif seyirli olup tamamen düzelir. Buna karşılık Kovid enfeksiyonu geçiren kişilerde hem kalp kası iltihabı hem de kalp krizi riski aşıya kıyasla kat kat yüksek. İngiltere, ABD ve Fransa'dan elde edilen geniş ölçekli kayıtlar, aşı sonrası kalp krizi ve ölüm oranlarında artış göstermediği gibi, bazı çalışmalarda koruyucu etki sinyalleri dahi bildirilmiştir. Sonuç olarak, aşılar, kalp krizi riskini artırmaz. Aksine Kovid'in yol açtığı ağır kalp hasarına karşı en güvenilir korumayı sağlar."