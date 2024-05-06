Türkiye'nin aşı karnesindeki tam not! Artık bu hastalıklar görülmüyor...

"HALEN DÜNYADA KIZAMIK VİRÜSÜ DOLAŞIMI DEVAM EDİYOR" Önemli bir çocukluk çağı bulaşıcı hastalığı olan çocuk felci hastalığına karşı dünya genelinde yapılan yaygın aşılama çalışmaları sayesinde, hastalık yok edilme aşamasına geldi. Türkiye'de, son çocuk felci vakası 1998'de görüldü ve daha sonraki yıllarda çocuk felci vakası tespit edilmedi. Türkiye'nin de içinde bulunduğu Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölgesi 21 Haziran 2002'de "Poliodan (çocuk felci) Arındırılmış Bölge" sertifikası aldı. Bulaşıcı hastalıkların önlenmesi kapsamında, Maternal-Neonatal Tetanoz (MNT) Eliminasyonu Programı, 1994'te başlatıldı ve Nisan 2009'dan bu yana Türkiye yenidoğan tetanozunu elimine etmiş ülkeler arasına girdi.

Dünyadaki pek çok ülkede, uzun yıllardır sürdürülen aşılama programlarıyla difteri hastalığı da artık görülmüyor. Türkiye'de de son difteri vakasının görüldüğü 2011'den bu yana difteriyle karşılaşılmadı. Türkiye'de, 2002'den bu yana yürütülen kızamık eliminasyon programı kapsamında ise gerçekleştirilen yoğun aşılama çalışmalarıyla kızamık vaka sayılarında önemli bir azalma kaydedildi. Ancak dünyada kızamık virüsü dolaşımı devam ettiğinden, virüs dolaşımının devamlılığında rol oynayabilecek aşısız veya eksik aşılı tüm çocukların kızamık içeren aşıyla aşılanmaları son derece önem taşıyor.