Tuvalet Eğitimi Nasıl Verilir? Bebeklerde Tuvalet Eğitimi Kaç Yaşında Verilir, Ne Zaman Başlar ve Nasıl Öğretilir?

Tuvalet eğitimi nasıl olmalı sorusu, çocuk eğitiminde çok önemlidir. Bebeklerde tuvalet eğitimi ne zaman başlar sorusu araştırılırken uzman görüşleri dikkate alınmalıdır. Tuvalet eğitimi nasıl verilir konusunda çok sayıda bilimsel makale yazılmıştır. En etkili tuvalet eğitimi yolları, anne-babaların bilmesi gereken bir konudur. 3 günde tuvalet eğitimi verilir mi gibi konunun merak edilen sorularının cevapları yazımızın devamında.

Bebeklerde Tuvalet Eğitimi Ne Zaman Başlar?

Bebeklerde tuvalet eğitimi, üzerinde durulması gereken konulardan biridir. Tuvalet eğitimi, çocuğun uyanık olduğu ve uykuda olduğu durumlarda dışkı ve idrarını kontrol edebilme halidir. Tuvalet eğitimi alan çocuk, herhangi bir anımsatmaya ihtiyaç duymadan tuvaletini söyleyebilir. Söz konusu eğitim, çocuğun sosyal gelişiminde de önemli bir basamak olarak kabul edilir. Bu eğitimin kişilik gelişimi üzerinde de etkisinin bulunduğunu söyleyebiliriz.

Tuvalet Eğitimi Nasıl Verilir?

Tuvalet eğitimi için en uygun süreç, çocuğun 18-30 ay arası dönemdir. 18 aydan önce çocuğa tuvalet eğitimi vermeye çalışmak, çocukta korku ve çatışmaya neden olacaktır. Çocuk bu eğitime hazır olduğu zaman tuvalet eğitimine başlanmalıdır.

Her çocuğun fiziksel ve duygusal gelişimi farklılık gösterir. Bu nedenle çocuğa ne zaman tuvalet eğitimi verilmesi gerektiğine anne baba karar vermelidir. Aşağıdaki belirtiler, çocuğun fiziksel ve zihinsel olarak tuvalet eğitimine hazır olduğunu gösterir.

Gece kuruluğu

Gün içindeki zaman diliminde 2 saatin üzerinde çocuğun kuru kalması

Islak bez sayısında azalma

Bebeğin alt eşofman ya da pijamasını kendi kendine giyebilmesi

Bebeğin ıslak ve kuru kalma arasındaki farkı anlayabilmesi

Bebeğin kendini kolay şekilde ifade edebilmesi

Bebeğin aile bireylerini taklit edebilme yetisi

Çocuğun tuvalet eğitimine ilk etapta lazımlık adı verilen seyyar tuvaletlerle başlanabilir. Şarkı söyleyen lazımlıklar harika bir başlangıç olabilir. Çocuğun tuvaletini söyledikten sonra ödüllendirilmesi de çok doğru bir yöntemdir. Tuvalet eğitimi sürecinde anne-babanın da çok sabırlı olması gerekir. Tuvalet eğitim süreci çocuktan çocuğa değişir. Kimi çocuklara 3 gün gibi kısa bir sürede bu eğitim verilebilir. Kimi çocuklarda ise bu eğitim 1 ayı bulabilir.