Tuz ve zeytinyağı ikilisi tüm vücut ağrılarına meydan okuyor! Kuş gibi hafifleyeceksiniz

UYGULAMA:

Kür için yapmanız gereken tek şey, zeytinyağı ve tuzu bir kapta güzelce karıştırarak birleştirmek. Ardından homojen haline gelen bu iki malzemeyi iki gün boyunca bekletin. Bu süreçte karışımın rengi değişerek daha açık bir renge dönüşecek. Sonrasında uygulama esnasında ovalamayın. Bu aşamada çok bastırmamaya da özen gösterin.

Ağrınız çok fazlaysa ilk başta 2-3 dakika kadar masaj yapma işlemiyle başlayın ve ardından bu işlemin süresini arttırın. Eğer ağrınız geçmezse bu masajın süresini en fazla 20 dakika kadar uzatabilirsiniz. Uygulama sonrasında bir havlu yardımıyla uyguladığınız bölgeyi temizleyin. Kürü uyguladıktan sonra bebek pudrası ile bölgeyi yumuşatabilirsiniz. Aynı zamanda bu kür metabolizmanızın hızlanmasını sağlayacak.