Tuz ve zeytinyağı ikilisi tüm vücut ağrılarına meydan okuyor! Kuş gibi hafifleyeceksiniz

Zeytinyağının faydalarını saymakla bitmez. Sağlık açısından birçok faydası olan zeytinyağı; kemikleri güçlendiriyor, cildi yeniliyor ve aynı zamanda karaciğeri temizliyor. Şimdi vereceğimiz bu tarif ise sizi tüm ağrılarınızdan kurtaracak. Özellikle Baş ağrısı, boyun ağrısı ve kas eklem ağrısı gibi problemleriniz varsa, zeytinyağı ve tuz karışımı ile önüne geçerek ağrılarınızı dindirmeniz mümkün. İşte şifa dolu mucizevi tarifin faydaları:
ZEYTİNYAĞININ FAYDALARI
Zeytinyağı, insan sağlığı açısından çok faydalıdır. Sızma zeytinyağında bulunan yağ asitleri ve antioksidanlar, kalp sağlığını korur; felç riskinin azaltır. Ayrıca vücudu kanserden korumaya yardımcı olur. Sindirim sistemini ve kan basıncını düzenler. Daha birçok faydası olan zeytinyağı ağrıları geçirmekte fazlasıyla etkilidir.
ZEYTİNYAĞI VE TUZ KARIŞIMI NASIL HAZIRLANIR?
Yapılan araştırmalar, bu kürü düzenli olarak 10 gün uyguladığınızda kıkırdak ve kas gelişimine büyük etkileri olduğunu söylemektedir. 10 yemek kaşığı kaya tuzunu ve 1 su bardağı zeytinyağını karıştırarak ağrıyan bölgeye masaj yaparak uyguluyoruz. Birkaç dakika bekletiyoruz.
UYGULAMA:
Kür için yapmanız gereken tek şey, zeytinyağı ve tuzu bir kapta güzelce karıştırarak birleştirmek. Ardından homojen haline gelen bu iki malzemeyi iki gün boyunca bekletin. Bu süreçte karışımın rengi değişerek daha açık bir renge dönüşecek. Sonrasında uygulama esnasında ovalamayın. Bu aşamada çok bastırmamaya da özen gösterin.
Ağrınız çok fazlaysa ilk başta 2-3 dakika kadar masaj yapma işlemiyle başlayın ve ardından bu işlemin süresini arttırın. Eğer ağrınız geçmezse bu masajın süresini en fazla 20 dakika kadar uzatabilirsiniz. Uygulama sonrasında bir havlu yardımıyla uyguladığınız bölgeyi temizleyin. Kürü uyguladıktan sonra bebek pudrası ile bölgeyi yumuşatabilirsiniz. Aynı zamanda bu kür metabolizmanızın hızlanmasını sağlayacak.