Uçuğu saatler içinde ortadan kaldırıyor! Günde 3 defa dudağınıza sürüp sonucu görün…

Bu yağlardan bir veya iki damla bir çay kaşığı hindistan cevizi veya zeytinyağı ile seyreltin ve pamuk yardımıyla yaraya uygulayın. Tahrişi önlemek için "karıncalanma" aşamasında yağları kullanın.

C VİTAMİNİ Yukarıda bahsettiğimiz gibi, bağışıklık sistemini güçlendirmek anahtardır ve C vitamini iyi bilinen bir antioksidan ve bağışıklık güçlendiricidir. Sisteminize almanın en iyi yolu, C vitamini açısından zengin yiyeceklerdir.