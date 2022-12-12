Ultrasonda AC Ne Demek? Ultrason Sonucunda AC Ölçümü Kaç Olmalı?

Ultrason kağıdını elinize aldığınız zaman anlamadığınız terimlerden biri de ultrason sonucunda AC ne demek olmaktadır. En iyi bilgilere doktorunuzdan ulaşacak olsanız da yine de elinize ultrason kağıdını aldığınız zaman detaylı ultrasonda AC kaç olmalı herkes tarafından merak edilir. Gebelik ultrason kağıdında AC ne demek? Merak edilen tüm detayları ile ultrason sonucunda AC ne demek cevabına geçelim. Abdominal circumference nedir? İşte detaylar.

Ultrason Sonucunda AC Ne Demek?

Ultrason kağıdında karşılaşılan AC terimi gebeliğin sonlarına doğru karşımıza çıkan terimlerden biridir. Gebeliğin son dönemlerinde sık doktor kontrolleri ile karşımıza çıkan AC terimi karın çevresi ölçümü anlamına gelmektedir. Gebelik yaşı denilen yani fetüsün büyüklüğü ve ağırlığı hakkında bilgiler veren bir ölçümdür.

Detaylı Ultrasonda AC Kaç Olmalı?

AC değeri bebeğin kilo değişiminin de saptandığı bir değer olduğu için tek balına değil de diğer parametreler ile değerlendirilmeli ve dikkate alınmalıdır. AC değerleri için haftalık normal değerler ise şu şekilde karşımıza çıkar;

Gebeliğin 14. haftasında karın çevresi ölçüsü en az 6,4 cm olarak hesaplanmalıdır.

Gebeliğin 26. haftasında karın çevresi ölçüsü 19,1 cm

Gebeliğin 40. haftasında ise 30,7 cm olarak karşımıza çıkar.

Yukarıda verdiğimiz değerlerin ortalama değerler olduğunu unutmamak gerekir. Doktorunuz size değerler hakkında daha detaylı bilgiler verecektir.

Abdominal Circumference Nedir?

Abdominal circumference AC teriminin tam adıdır. Yani AC teriminin detaylı açıklaması abdominal circumference olarak karşımıza çıkar. Bu terim de bize karın çevresi ölçümünü vermektedir.