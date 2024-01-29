Uyanır uyanmaz kahve içenlere kötü haber! "Bu saatte içerseniz..."

Dünyada milyonlarca insan sabah uyanır uyanmaz kahve içerek güne başlıyor. Oysa uzmanlara göre en sağlıklı kahve içme saati 09.30-11.30 olmalı. Çünkü, kortizol hormonun azaldığı saatlerde kahve içmek enerjimizi daha çok yükseltiyor.

GÜL KİREKLO Giriş Tarihi: 29.01.2024 10:46 PAYLAŞ ABONE OL

Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Vecihe Özlem Bozkaya, bir kalp doktoru olarak, kahvenin bilinmeyenleri hakkında bilgiler verdi.



KALP KRİZİ RİSKİNİ AZALTIR

Kahvenin çok tüketilen bir muhabbet içeceği olmasının yanı sıra içerisinde kafein, klorojenik asit, kahweol, kafestol gibi pek çoğunun faydası bilimsel yayınlarca da gösterilmiş yüzlerce biyoaktif bileşen barındırdığına dikkat çeken Doç. Dr. Bozkaya, şunları söyledi: "Düzenli kahve tüketen bireylerde demans (bunama), inme, depresyon, karaciğer ve kolon kanseri, kalp damar hastalıklarının riski daha az saptanmıştır. İçeriğindeki polifenoller, antioksidan ve iltihabı baskılayıcı etki gösterir. Kafein, metabolizmayı hızlandırır, yağ yakımını artırır. Kahvenin serum iltihap belirteçlerinde azalma yaptığı ve kronik hastalık riskini azalttığı gösterilmiştir."



FİLTRE KAHVE İÇİN

Kahve ile ilgili sayılan tüm bu faydalı özelliklerin 'çekirdek kahveler' için geçerli olduğunu belirten Doç. Dr. Bozkaya, "Yakın zamanda yapılan bir araştırmada düzenli filtre kahve tüketen kadınlarda meme kanseri riski yüzde 50 daha az, düzenli granül (suda çözünen) kahve tüketen kadınlarda ise bu risk yüzde 50 daha sık gösterilmiştir" diye konuştu. Kahve ile ilgili sayılan tüm bu faydalı özelliklerin 'çekirdek kahveler' için geçerli olduğunu belirten Doç. Dr. Bozkaya, "Yakın zamanda yapılan bir araştırmada düzenli filtre kahve tüketen kadınlarda meme kanseri riski yüzde 50 daha az, düzenli granül (suda çözünen) kahve tüketen kadınlarda ise bu risk yüzde 50 daha sık gösterilmiştir" diye konuştu.