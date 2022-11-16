Uykularınızın katili olan bu durumu 15 dakikada iyileştirin! Tek yapmanız gereken…

Makalede Prather, uyku ve bilişsel davranışçı terapi üzerine yıllar süren araştırmalardan sonra, ruminasyonun kötü uykuya neden olan ve geceleri uykuya dalma yeteneğini etkileyen en büyük sorun olduğunu ortaya koydu.

RUMİNASYON NEDİR? UYKUYU NASIL ETKİLER?

Ruminasyon, tamamlanmadan veya sona ermeden sürekli olarak zihninizde dönüp duran tekrarlayan ve olumsuz bir düşünce süreci yaşadığınızı anlatan bir tabirdir. Esasen, durdurulması zor olabilecek şeyler hakkında çok yoğun bir endişe ve stres örüntüsü olarak da tanımlanabilir.

Ruminasyon, herhangi bir zamanda ve herkesin başına gelebilir. Özellikle uyumaya çalışırken kişi için oldukça rahatsız edici olabilir. Bunun nedeni, rahatlamak yerine, zihninizin daha uzun süre uyanık kalmasına neden olan ve hatta zihinsel sağlık sorunlarının artmasını sağlamasıdır. Ruminasyon zihni uyanık ve alarm durumunda tuttuğu için kişi de uykuya dalmakta zorluk yaşar.