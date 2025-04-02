Uykusuzluğunuzun sebebi alerji olabilir! Tedavi edilmediğinde o hastalığa dönüşüyor...

'RİSKİ ARTIRAN FAKTÖRLER' Bahar alerjisi için başlıca risk faktörleri bulunduğuna işaret eden Prof. Dr. Öztürk, "Ailede alerji ve atopi öyküsünün olması, sosyoekonomik düzey etkisi, hava kirliliğinin fazlalığı ve büyük şehirlerde yaşamak, ev içinde hayvan beslenmesi, evde sigara içilmesi, bir yaşından önce anne sütünün alınmaması bazı risk faktörleridir. Hazır mamalarla beslenme ve en önemlisi de bahar aylarında poleni bol olan bölgelerde yaşamak alerjik hastalık riskini artırmaktadır" diye konuştu.

'TANIDA DOKTOR MUAYENESİ VE TESTLER ÖNEMLİ' Tanı konma sürecini anlatan Prof. Dr. Öztürk, "Doktor tarafından yapılan muayene ile burun içi mukozanın solukluğu, kızarıklığı ve beyaz şeffaf akıntı ile kolayca tanı konur. Ayrıca, burun duvarı üzerindeki görünüm ile göz kapakları altındaki morumsu renk değişikliği de tanıyı kolayca koydurur. Test olarak ise; alerji deri testleri ile Total IgE, Spesifik IgE ve kanda Eozinofil sayımı ile alerjinin neye karşı olduğu ve seviyesi kolayca anlaşılabilir" açıklamasında bulundu.