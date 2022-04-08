Uzak durun! Lezzetli diye yiyoruz ama yüzdeki tüylerin hızlı uzamasına neden oluyor!

Yüzde oluşan istenmeyen tüylenme kadınların korkulu kabusu olabilir. Altta yatan pek çok neden olabileceği gibi aşırı karbonhidratlı besinler tüketmek de hormon dengesini bozarak tüylenmeye neden olabilir. Bu dertten kurtulmak için ne yapmanız gerektiğine dair tüm detaylar yazımızda sizleri bekliyor…
TÜYLENME NEDEN OLUR?
Ne kadar hepsi görünür olmasa da aslında tüm vücudumuz tüylerle kaplıdır. Asıl amacı vücudumuzun ısı dengesini korumak olan tüyler, ısı düşüşü yaşamamız durumunda dışarıda bulunan ısıyı vücudun içerisine çekmeye yarar.
Yüz bölgesinde yer alan tüyler özellikle kadınlarda gözle görülemeyecek kadar ince bir yapıdadır. Ancak hormonal dengesizlikler ve yaş gibi etkenlerle istenmeyen artışlar görülebilmektedir.
Anormal tüylenmenin tıptaki adı ise Hirustizm'dir. Genelde erkeklik hormonu olan bilinen testosteronun aşırı salgılanması sonucu kadınların yanak, çene ve bıyık gibi bölgelerinde siyah ve belirgin tüylerin çıkmasına sebep olur.
TÜYLENMEYE NEDEN OLAN O BESİN!
Yapılan bir araştırmaya göre glisemik indeksi yüksek yani şekerli ve karbonhidratlı gıdalar testosteron seviyesinde artışa neden olarak aşırı tüylenmeye yol açtığı ortaya çıktı. Rafine şekerler ve yüksek karbonhidrat içeren kek, pasta, bisküvi ve kurabiye gibi yiyecekler vücudun aşırı ve hızlı bir şekilde enerji salımına, bunun sonucunda ise insülin direncine yol açıyor.
İnsülin, insan bedenindeki kan şekeri seviyesini düzenleyen hormonun adıdır ve direnç oluşması ise salgılanan hormonun kan şekeri seviyesini düşürmede başarısız olduğu anlamına gelir. Vücut kan şekerini düşürmek için daha çok insülin ürettikçe erkeklik hormonu olarak adlandırılan testosteron salgılanmasında da artış görülmektedir.
Testosteron, erkek tipi kıllanmaya neden olarak yüz gibi bölgelerde tüylenmenin artışına neden olur. Aşırı salgılanması ise bu durumun daha fazla görülmesi anlamına gelir.
TÜYLENMEDEN KURTULMANIN YOLLARI
Durumu tam tersine çevirmek için kadınlık hormonu olarak da bilinen östrojen salgılanmasını arttıran besinler tüketilebilir. Özellikle hurma, kuru üzüm, keten tohumu,şeftali, susam, çilek ve brokoli gibi besinler düzenli olarak tüketildiğinde östrojen hormonunun salgılanmasını artırmada etkilidir.