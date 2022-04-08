Uzak durun! Lezzetli diye yiyoruz ama yüzdeki tüylerin hızlı uzamasına neden oluyor!

Yüzde oluşan istenmeyen tüylenme kadınların korkulu kabusu olabilir. Altta yatan pek çok neden olabileceği gibi aşırı karbonhidratlı besinler tüketmek de hormon dengesini bozarak tüylenmeye neden olabilir. Bu dertten kurtulmak için ne yapmanız gerektiğine dair tüm detaylar yazımızda sizleri bekliyor…

Ne kadar hepsi görünür olmasa da aslında tüm vücudumuz tüylerle kaplıdır. Asıl amacı vücudumuzun ısı dengesini korumak olan tüyler, ısı düşüşü yaşamamız durumunda dışarıda bulunan ısıyı vücudun içerisine çekmeye yarar.

TÜYLENME NEDEN OLUR?

Yüz bölgesinde yer alan tüyler özellikle kadınlarda gözle görülemeyecek kadar ince bir yapıdadır. Ancak hormonal dengesizlikler ve yaş gibi etkenlerle istenmeyen artışlar görülebilmektedir.

Anormal tüylenmenin tıptaki adı ise Hirustizm'dir. Genelde erkeklik hormonu olan bilinen testosteronun aşırı salgılanması sonucu kadınların yanak, çene ve bıyık gibi bölgelerinde siyah ve belirgin tüylerin çıkmasına sebep olur.