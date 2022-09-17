Uzm. Kl. Psk. Esra Ezmeci uyardı: Sürekli özveri sonunuzu getirir!





BAŞKALARI İÇİN BİR ŞEYLER YAPMAK YORUCU GELİR

Kendi istek, ihtiyaç, duygu ve düşüncelerinizi; başkalarının önüne koymanın bencil insanların yapacağı bir şey olduğunu düşünüyorsanız...

İnsanlar en ufak bir sorun çıktığında genellikle yardım ve tavsiye için size geliyorsa...

Kendi duygularınızı ve ihtiyaçlarınızı başkalarına aktaramayacak kadar başkalarının duygu ve ihtiyaçlarına odaklıysanız...

Kendinizden çok çevrenizdeki insanları düşünüyorsanız...

Birisinin kendisi için mücadele etmesini izlemek yerine, o durumu onun için sizin gerçekleştirmeniz size daha uygun geliyorsa...

Çevrenizdeki kişilerin size ihtiyacı olduğu anda nerede olur ve ne yapıyor olursanız olun, direkt o kişinin ihtiyacını karşılamaya çalışıyorsanız...

Kişilerin sizden istek ve taleplerini reddetmek sizin için çok zor bir durumsa...

Her türlü ilişkide kişilere verdiğiniz her türlü özveriyi karşınızdakinden göremiyorsanız...

Başkaları için artık bir şeyler yapmak sizin için çok yorucu gelmeye başladıysa...

Bu sorunların yanıtlarına göre kendinizi feda ediyor olabilirsiniz... Bundan altı adımda kurtulabiliriz.





1-Kendinize değer vermeye çabalayın

Başkalarının istek ve ihtiyaçlarını önemseyip kendilerinizinkini önemsemediğiniz sürece, sürekli özveri yapmaya başlarsınız. Bu durum da kendinizi yok saymanıza ve özgüveninizi, özbenliğinizi kaybetmenize sebep olur. İnsan sosyal bir varlıktır. İlişkilerde tabii ki de özverili olduğunuz zamanlar olur. Ama unutmayın ki, sürekli özveri duygusu ile yaşamak, kendi kayboluşunuza imza atmak olacaktır.



2- Kim olduğunuzu hatırlamalısınız

Hayatınızın büyük bir bölümü insanları tanıyıp nelere ihtiyacı olduklarını anlamakla ve onları karşılamaya çabalamakla geçti. Sürekli olarak insanların sizi görmek istediği kişi olarak değişim gösterdiniz. Şimdi önemli olan sizin için yaşamınızda nelerin önemli ve değerli olduğunu keşfetmek... Ne istiyorsunuz, neye ihtiyacınız var, ne düşünüyorsunuz? Bu soruları her gün kendinize sorun.