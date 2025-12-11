Uzman isim isim uyardı! Evlerde sessiz katil kol geziyor: Birkaç dakikada ölüme götürebilir!

Sivas Devlet Hastanesi Anestezi Uzmanı Dr. İsa Çatalkaya, kış aylarında artış gösteren karbonmonoksit zehirlenmeleri konusunda önemli uyarılarda bulundu. Karbon kaynağı içeren yakıtların tam olarak yanmamasıyla ortaya çıkan karbonmonoksitin kokusuz, renksiz ve tatsız olması nedeniyle fark edilmesinin oldukça güç olduğunu belirten Dr. Çatalkaya, bu nedenle gazın kısa sürede ölümcül sonuçlara yol açabildiğini ifade etti.



Karbonmonoksit zehirlenmesinin başlangıçta baş ağrısı, baş dönmesi, bulantı ve kusma gibi hafif belirtilerle ortaya çıktığını söyleyen Çatalkaya, ilerleyen süreçte çarpıntı, göğüs ağrısı, bilinç bulanıklığı ve bayılma gibi ağır tabloların gelişebileceğini aktardı. Gazın kandaki oksijen taşıyan hücrelere bağlanarak dokulara oksijen ulaşmasını engellediğini vurgulayan Çatalkaya, özellikle beyin ve kalbin bu durumdan hızla etkilendiğini belirtti. Tedavide hastalara yüzde yüz oksijen verildiğini, bu yöntemle karbonmonoksitin kandaki taşıyıcılardan uzaklaştırıldığını dile getirdi.



Çatalkaya, soba, doğal gaz ve tüp gazıyla çalışan tüm cihazların bakımının düzenli olarak yapılması gerektiğini söyledi. Lodoslu havalarda soba yakılan odalarda kesinlikle uyunmaması gerektiğini vurgulayan uzman, yakıt kullanımı sonrası ortamın mutlaka havalandırılması gerektiğini ifade etti. Her türlü yakıtın tam yanmaması hâlinde karbonmonoksit oluşabileceğini hatırlatan Çatalkaya, özellikle kış aylarında vatandaşların daha dikkatli olması gerektiğini belirtti.



Dr. Çatalkaya, karbonmonoksitin fark edilmesi zor bir gaz olduğunu, belirtiler ortaya çıktığında ise çoğu zaman geç kalınabildiğini belirterek, "Tedaviden önce korunmak en etkili yöntemdir" ifadelerini kullandı.