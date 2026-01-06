Uzman isim uyardı: Karaciğer naklinin baş sorumlusu Hepatit B!

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Tansu Yamazhan, bir konferans için geldiği kentte açıklamalarda bulundu. Aşıyla korunması mümkün olan ve ülkemizde yenidoğan aşı kampanyası içerisinde yer alan Hepatit B hastalığında esas sorunun ileri yaş hastaları olduğuna dikkati çeken Prof. Dr. Yamazhan, "Hepatit B, kan ve kan ürünleriyle bulaşan bir hepatit türüdür. 1998 yılından sonra doğan grup aşılı ama bunun öncesinde doğanlar ne yazık ki Hepatit B konusunda aşısızlar. Ayrıca hangi durumda olduklarını bilmiyorlar. Bu kişiler çeşitli sağlık kuruluşlarına gittiklerinde tesadüfen Hepatit B ile enfekte olduklarını öğreniyorlar" diye konuştu.

'SİROZ AŞAMASINDA HASTANELERE BAŞVURULUYOR'

Bu virüsle enfekte olduğunu öğrenen grubun bir kısmının ise bu hastalığın çok ileri safhasında olduğunun anlaşıldığını söyleyen Prof. Dr. Tansu Yamazhan, "Bu grup maalesef tedavi için siroz aşamasında hastanelere başvuruyor. Siroz tanısı alanlar için de ne yazık ki karaciğer kanserine ilerleyiş başlıyor. Bunların bir bölümü karaciğer nakline kadar gidebiliyor. 1998 yılı öncesinde doğanlar için Hepatit virüsü ülkemiz açısından önemli bir problem. Bunların bir an önce taranıp, bulunup özellikle kronik Hepatit B aşamasında olanların tedavileri gerekiyor" ifadelerini kullandı.

AŞISI ÜCRETSİZ OLARAK YAPILIYOR

Karaciğer kanserinin tüm dünyada giderek artan bir kanser türü olduğunu belirten Prof. Dr. Yamazhan, şöyle devam etti:

"En önemlisi karaciğer kanserinin hala ülkemizde yapılan karaciğer nakillerinin en önemli sebebi Hepatit B virüsü olmasıdır. Türkiye'de yüzde 3-4 oranda görülüyor. Güneydoğu'da bu oranlar daha yüksek çıkabiliyor. Her 3 kişiden 1'inde kronikleşiyor. Bu kronikleşen vakalardan yılda yüzde 1'inin ise karaciğer kanserine yakalanma riski doğuyor. Bunların bir an önce taranması, gerekli aşılamanın yapılması, bulaş yollarının halka anlatılması gerekiyor. Herhangi bir sağlık kuruluşuna gidip Hepatit B yönünden durumunu öğrenmek isteyen kişiler bu kuruluşlarda gerekli aşıyı da ücretsiz olarak yapılabiliyor. Sağlık Bakanlığı da bu konuda seferber olmuş durumdadır."