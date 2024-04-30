Uzman uyardı: Göze zararı büyük! Eğer gözünüzü kaşıyorsanız...

Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Cem Alay, bahar ayları ile birlikte göz alerjilerinin ortaya çıkma riskinin arttığını söyledi. Op. Dr. Alay, "Özellikle nisan ve mayıs ayları, havaların ısınmasıyla birlikte polenlerin salınmaya başladığı aylardır. Bu aylar alerjik bireyler için aslında en riskli aylardır. Çünkü alerjik reaksiyonların en fazla ve yoğun olarak görüldüğü aylardır. Öncelikle gözlerde kızarıklık, alerjinin olmazsa olmaz bulgularından biridir bunlarla birlikte sulanma olabiliyor, aynı zamanda kaşıntı da çok yoğun oluyor. Birçok alerjik birey bu kaşıntıdan aslında çok muzdarip. Yine geçmişinde, özellikle bebeklik ve çocukluk çağında alerji öyküsü olan ya da astım, egzama gibi alerjiye zemin hazırlayan birtakım durumlara sahip bireylerde bu alerjik şikayetleri çok daha fazla görebiliyoruz" diye konuştu.

'GÖZÜ KAŞIMA HAREKETİNİN KORNEA TABAKASINA CİDDİ ZARARLARI VAR'

Op. Dr. Cem Alay, alerjinin farklı semptomlarının olduğunu belirterek, "Semptomlar çok hafif olabileceği gibi çok şiddetli alerjilerle de karşılaşabiliriz. Zaman zaman ufak tefek kaşıntı ve kızarıklıkla beraber giden alerjiler dışında gözü açmakta zorlanan hastalarımız dahi olabiliyor. Çünkü çok yoğun bir kaşıntıya bağlı olarak gözün ön kısımlarında olumsuz etkilenme, hatta bazen kornea ülseri dediğimiz durumlar meydana gelebiliyor. Bunlar kişinin gündelik hayatını oldukça olumsuz etkiliyor ve konfor hissini düşürüyor. Dolayısıyla da kişinin şikayetine göre ve hayatına ne kadar sirayet ettiğiyle alakalı olarak kişinin hekime başvurması tabii ki çok doğru olacaktır. Çünkü özellikle gözü kaşıma hareketini biz göz hekimleri hiç sevmeyiz. Kornea dediğimiz tabakaya çok ciddi zararları var. O yüzden eğer böyle bir kaşıntı, ovuşturma şikâyeti varsa muhakkak hekime başvurmakta fayda var. İhmal edilirse ve kaşıma devam ederse bu sefer gözün ön kısmında kornea ülseri dediğimiz durumlar ortaya çıkabiliyor. Bunlar zaman zaman doğru tedaviyle iyileşebilse de bazıları iz bırakabiliyor ve ciddi anlamda görme kalitesini bozabiliyor. Bazen de o kadar yoğun ve şiddetli olabiliyor ki kişinin gözünde iz kalabiliyor. Kalıcı görme kayıplarına doğru gidebiliyor. O yüzden eğer böyle bir şikâyet varsa, alerjik bir yapı da varsa beklemeden göz hekimine başvurmakta kesinlikle fayda var" diye konuştu.

TEDAVİ YÖNTEMLERİ

Tedavide genellikle lokal ilaçları tercih ettiklerini söyleyen Op. Dr. Alay, "Bizim bu durumda kullandığımız alerji damlaları var. Alerjinin farklı semptomları olduğu için çok hafif alerjilerden çok şiddetli alerjilere kadar gidebiliyor. Dolayısıyla tedavi de aslında bu yönde değişiyor. Giriş grubu çok hafif damlalar oluyor ama bazen damlalarla kontrol altına alamadığımız alerjilerde biraz daha kuvvetli ilaçlara geçmemiz gerekebiliyor. Zaman zaman hastalarımızı kontrole çağırmamız gerekebiliyor. Burada yine vurgulamamız gereken önemli noktalardan bir tanesi alerji ve göz kuruluğunun çok yakın ilişkide olması. Bir alerji varsa kuruluk ve gözyaşı problemi görme ihtimalimiz de fazla ki zaten alerjik bireylerde tedaviyle muhakkak gözyaşı da öneririz. Hatta bu suni gözyaşlarının soğuk uygulamasını da tavsiye ederiz. Çünkü genel olarak soğuk uygulama alerjik şikayetleri hafifletmekte oldukça etkili" dedi.