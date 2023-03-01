Uzmandan uyarı: Depremden sonra bu hastalıkta %100 artış tehlikesi!

Daha önceki yapılan araştırmalara göre afet sonraları mide-bağırsak hastalıklarının çok sık görüldüğünü ifade eden Gastroenteroloji Uzmanı Dr. İsmail Acar, "Depremden sonraki ilk 3 gün akut dönemde yeterli gıda ve suya erişim gibi açlık ve susuzluk önem kazanırken, deprem sonrası ilk 2 haftalık dönemde ise başta ishal vakaları olmak üzere, karın ağrısı, şişkinlik, mide ekşimesi ve bağırsak rahatsızlıkları afetzedelerin yaklaşık yüzde 50'sinde görülebilmektedir. Daha sonrasında ise devam eden psikososyal stres nedeniyle, ağızdan veya makattan ani kanamalar ile belirti veren ve tedavisiz kaldıklarında ölümlere neden olan mide ülser vakalarında artış görülmektedir" dedi.

"NORMAL SIKLIĞA GÖRE YÜZDE 100 ARTIŞ GÖSTERİR. KANAMALI ÜLSERLER İSE DAHA ŞİDDETLİ OLUR"

Ülser sıklığının ikinci haftadan başlayarak artarak devam edeceğini de aktaran İsmail Acar, "Depremden 1 ay sonra normal sıklığına göre yüzde 100'ün üzerinde artış göstermektedir ve depremden ancak 4 ay sonra normal sıklığına geri dönmektedir. Araştırmalara göre ayrıca yine depreme özgü bir durum olarak mide ülserleri, sayı olarak aynı anda midenin birçok yerinde oluşmuş ve ince bağırsak ülserlerine (duodenum) göre daha çok artış göstermiş. Endoskopik tedavi ile kanama kontrolü bu hastalarda yüzde 90'ın üzerinde başarı ile sağlanmıştır. Ancak elektrik kesintisi ve tıbbi ekipman teminindeki yetersizlik gibi nedenlerden dolayı endoskopi sayılarında bir önceki yıla göre yüzde 14 azalma olmuştur. Ek olarak kanamalı hastaların kan kayıpları depremzede olmayan hastalara göre daha fazla kan nakli ihtiyaçları olmaktadır. Yani deprem sonrası olan kanamalı ülserler daha şiddetli seyretmektedir. Bu nedenle kan bankalarında yeterli kan stokuna ihtiyaç vardır" şeklinde konuştu.