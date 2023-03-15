Uzmanı açıkladı: "Meme kanserinin en çok görüldüğü yer!"

Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı'nda görevli Prof. Dr. Levent Yeniay, "Türkiye'nin batısı ile doğusu arasında meme kanseri açısından çok ciddi bir fark olduğunu görüyoruz. Türkiye'nin batısındaki bir kadının, doğusundaki bir kadına göre 2,5 kat daha fazla meme kanseri olma olasılığı var. Bu sebeplerin başında doğumsal faktörler geliyor. Batıda doğum sayıları düşüyor, doğum yaşı yükseliyor. Çevresel kanserojen faktörler artıyor" diyerek, kanserle ilgili önemli konulara değindi. İşte detayları...

DHA Giriş Tarihi: 15.03.2023 10:49 PAYLAŞ ABONE OL

Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı'nda görevli Prof. Dr. Levent Yeniay, meme kanserlerinde erken tanının önemine dikkat çekip, taramaların aksatılmaması gerektiğini söyledi. Meme kanserinin Türkiye'deki yayılımına ilişkin konuşan Prof. Dr. Yeniay, "Türkiye'nin batısı ile doğusu arasında meme kanseri açısından çok ciddi bir fark olduğunu görüyoruz. Türkiye'nin batısındaki bir kadının, doğusundaki bir kadına göre yaklaşık 2,5 kat daha fazla meme kanseri olma olasılığı var. Bunun tek bir sebebi yok. Pek çok meme kanseri riskini artıran durum bir araya geliyor ve bu sıklık farkını oluşturuyor. Batıda yaşıyorsak biraz daha dikkatli olmamız lazım. Bu sebeplerin başında doğumsal faktörler geliyor. Batıda doğum sayıları düşüyor, doğum yaşı yükseliyor. Dolayısıyla emzirme sıklığı azalıyor. Çevresel kanserojen faktörler artıyor. Stres, obezite, beslenme farklılıkları da diğer katkıda bulunan durumlar. Bunların hepsi bir araya geldiğinde bu farkı meydana getiriyor" dedi.



'ERKEN TANIDA YÜZDE 90 BAŞARI ORANI'

Meme kanserinin çok sık görülen hastalık olduğunu belirten Prof. Dr. Yeniay, her 8 kadının 1'inde bu türün görüldüğünü kaydetti. Tüm kadınların meme kanserine ilişkin bulguları ve erken tanının önemini bilmeleri gerektiğini söyleyen Yeniay, "Sık görülen bir kanser türü olmasına rağmen tedaviyle çok iyi yanıtları alabildiğimiz için özellikle erken aşamada neredeyse yüzde 90'a varan başarı oranlarıyla tedavi edebildiğimiz şanslı bir hastalık. Meme kanseri, çoğunlukla yavaş ilerleyen bir hastalık. Saptanabilir düzeye gelmesi için en az 3-5 yıl süre geçiyor. Eğer bu dönemde meme ile ilgili hiçbir şikayet olmamasına rağmen mamografi taramaları yaparsak küçük tümörleri saptayabiliyoruz. Tümör ne kadar küçükse lenf bezleri ne kadar az etkilendiyse tedaviyle o kadar iyi yanıtlar alabiliyoruz" diye konuştu.