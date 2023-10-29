Uzmanı anlattı: Sağlıklı bir kalp için asla tüketilmemesi gerekenler…

Sağlıklı bir diyet, kalp-sağlıklı bir yaşam tarzının temel taşıdır, ancak odak noktası yalnızca beslenmenize dahil etmeniz gereken şeylere odaklanmamalıdır. Dr. Rosmy Barrios, kaçınmanız veya azaltmanız gereken yiyeceklerin de farkında olmanız gerektiğini söylüyor.

Giriş Tarihi: 29.10.2023 11:15 PAYLAŞ ABONE OL

Dr Barrios şunları söyledi: "Sağlıklı bir kalbi korumak için şiddetle tavsiye edeceğim veya aşırı ölçülü tüketilmesini tavsiye edeceğim birkaç yiyecek bulunuyor." İşte uzmanından kalbi korumak için dikkat edilmesi gereken yiyecekler…

TRANS YAĞLAR Dondurulmuş pizza ve bisküvi gibi işlenmiş gıdalarda saklı olan trans yağlar, kardiyovasküler sistem için "özellikle zararlıdır". Doktora göre bu tür yağlar "kötü" kolesterol ve koroner arter hastalığı için tehlikeli zemin hazırlayabilir.