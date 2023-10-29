Uzmanı anlattı: Sağlıklı bir kalp için asla tüketilmemesi gerekenler…

Dr Barrios şunları söyledi: "Sağlıklı bir kalbi korumak için şiddetle tavsiye edeceğim veya aşırı ölçülü tüketilmesini tavsiye edeceğim birkaç yiyecek bulunuyor." İşte uzmanından kalbi korumak için dikkat edilmesi gereken yiyecekler…
TRANS YAĞLAR
Dondurulmuş pizza ve bisküvi gibi işlenmiş gıdalarda saklı olan trans yağlar, kardiyovasküler sistem için "özellikle zararlıdır". Doktora göre bu tür yağlar "kötü" kolesterol ve koroner arter hastalığı için tehlikeli zemin hazırlayabilir.
Dr. Barrios şunları söyledi: "Trans yağlar yerine zeytinyağı , avokado ve somon gibi yağlı balıklarda bulunan tekli doymamış ve çoklu doymamış yağlar gibi daha sağlıklı yağları tercih edin. "Bu yağlar 'iyi' kolesterolü yükseltmeye ve 'kötü' kolesterolü düşürmeye yardımcı olabilir."
DOYMUŞ YAĞLAR
Doymuş yağlar da kolesterolünüzü yükseltebilir ve ateroskleroz gelişimine katkıda bulunabilir. Doktor, aterosklerozun arterlerinizi daraltıp sertleştirdiğini, kalbe ve beyninize giden kan akışını kısıtladığını açıkladı.
Dr Barrios, "Doymuş yağ alımını azaltmak için yağsız protein kaynaklarını seçin" diye ekledi.
AŞIRI SODYUM
Endişe verici bir şekilde, sodyum alımınız sadece mutfak dolabınızdaki tuzluk ile sınırlı değildir; çünkü hazır soslar,paketli gıdalar gibi işlenmiş gıdalar da bu maddeyi içerir.
Dr. Barrios, yüksek sodyum alımının su tutulmasına yol açtığını, bunun da kan basıncınızı artırdığını ve kalbinizi zorladığını söyledi. Şöyle ekledi: "Tuz yerine tatlandırıcı olarak otlar ve baharatlar kullanılarak ve işlenmiş gıdaların düşük sodyumlu veya tuz eklenmemiş versiyonları seçilerek sodyumun azaltılması sağlanabilir."
İLAVE ŞEKERLER
Uzmana göre şekerli içecekler ve şekerli atıştırmalıkların aşırı tüketimi, özellikle insülin direnci veya diyabeti olan kişilerde obezite ve kalp hastalıklarına yol açabiliyor.
Neyse ki doktor, şekerli atıştırmalıkların ve içeceklerin meyve ve su ile değiştirilmesinin, lif alımınızı artırırken ilave şekerleri azaltmanın harika bir yolu olduğunu önerdi.