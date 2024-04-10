Uzmanı anlattı: Yatarken bu kıyafetleri giymek sağlığa zarar veriyor!

Bir uzman, sağlığınıza zarar vermemek için yatakta giymemeniz gereken kıyafetleri anlattı.
ÇORAP GİYMEK
Şöyle konuştu: "Yatarken çorap giymek, özellikle uzun süre çorapla kalacağınız için, özellikle çoraplar çok sıkı olduğunda kan dolaşımını azaltabilir."
"Yapılacak en iyi şey, pijamalarınızın ya da uyuduğunuz şeyin çorapların arasına sıkışmamasını, böylece onları daha da sıkmamasını sağlamaktır. Diğer bir seçenek de kan dolaşımının normal şekilde devam etmesinin sağlanması için normalden bir beden büyük çorap giymek olabilir."
Uzman, çorapların E.coli gibi bakterileri de taşıyabileceği ve tüm gün giydiğiniz çoraplarla yatağa girmenin muhtemelen enfeksiyon riskini artıracağı konusunda uyarıyor.
DAR PİJAMA
Uzman şunları söyledi: "Çorap durumuna benzer şekilde, dar giysiler dolaşımı ve kan akışını kısıtlayabilir, bu da daha kötü bir gece uykusuna ve rahatsızlığa neden olarak sizi uyandırma potansiyeline sahip olabilir.
"Giysiler ne kadar sıkı olursa, uykunuzda hareket etme olasılığınız o kadar azalır, bu da uykunuz sırasında rahat edemeyebileceğiniz anlamına gelir."
Uyurken sıcaklığınız doğal olarak yükselmeli ve pijama giymek vücut sıcaklığınızı yükseltebilir.
Lee şunu tavsiye etti: "Pijama giyiyorsanız, polardan kaçının ve onun yerine pamuklu bir şeyler tercih edin."