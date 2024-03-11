Uzmanı uyardı: İftarı bu şekilde yapın! Sindirim sistemini rahatlatıyor...

Beslenme ve Diyet Uzmanı Meltem Çarıkçı, ramazanda sağlıklı beslenmenin tüyolarını verdi. Çarıkçı, “İftar 10 dakika ara ile iki öğüne bölünmeli. Birinci öğünde; bir bardak su, 2 hurma ve bir kase çorba. Ardından 10 dakika ara. İkinci öğünde, tavuk, balık, et veya sebze yemeği yenmeli” dedi

GÜL KİREKLO Giriş Tarihi: 11.03.2024 10:04 PAYLAŞ ABONE OL

On bir ayın sultanı ramazan ayı bugün başladı. Sahura kalkıldı, oruç ibadeti için niyetler edildi. Gün boyu tutulan orucun ardından bir de sokaklardan mis gibi ramazan pidesinin kokusu yükselmeye başlamışsa iftar saati de yaklaşmış demek. Beslenme ve Diyet Uzmanı Meltem Çarıkçı'ya iftar ve sahur sofralarında nelere dikkat etmemiz gerektiğini sordum. Çarıkçı bakın hangi uyarılarda ve tavsiyelerde bulundu.





İLK ÖĞÜNDE ÇORBA VAR

Çarıkçı, "İftar öğününü, öğle ve akşam yemeğinin güzel bir karışımı gibi düşünebiliriz. Bu öğünü ikiye bölmek en doğrusu olacaktır. İlk bölümünde bir bardak su, 1 kase çorba ve 2 adet hurma tüketimi sonrasında 5–10 dakikalık bir ara vermek, uzun süredir dinlenmekte olan sindirim sisteminin bir anda yükünün artmasına engel olacaktır" dedi.