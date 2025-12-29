Uzmanı uyardı: Kar keyfiniz kabusa dönmesin!

Şehrin beyaza bürünmesini fırsat bilen vatandaşlar, soluğu sokaklarda alarak kartopu savaşlarına başladı. Ancak eğlenceli başlayan bu aktiviteler, bilinçsiz hareketler sonucu sakatlanmaları da beraberinde getirdi. Konuyla ilgili uyarılarda bulunan Düzce Atatürk Devlet Hastanesi Fizik Tedavi Merkezi Müdür Yardımcısı Fizyoterapist Reşat Hamurcu, soğuk havada kasların savunmasız kaldığını vurguladı.

Kış aylarında yanlış kıyafet seçimi ve ani hareketlerin çeşitli sağlık sorunlarına yol açabileceğini söyleyen Hamurcu, "Kalın ve pamuklu giyinilmesini tercih ediyoruz ve bilek destekli ayakkabılar kullanıyoruz. Kaygan zeminlerde kara uygun bot veya ayakkabı kullanımı önemli" dedi.





"KASLARIMIZA YÜKLENMİYORUZ"

Hamurcu, soğuk havalarda kasların gerginleştiğine işaret ederek, "Kartopu savaşlarında ısınmadan yapılan aktiviteler de omuz yaralanmaları, kas yaralanmaları olarak karşımıza çıkıyor. Bunlara kesinlikle dikkat edilmesi gerekiyor. Kışın aşırı yüklenmelerden kaçınıyoruz. Kaslarımıza yüklenmiyoruz. Soğuk havayla birlikte kaslarımızda da soğukluk oluyor. Isınmadan yapılan herhangi bir hareket yaralanmalara sebebiyet verebiliyor" diye konuştu.