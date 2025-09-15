Uzmanı uyardı: "Okul kaygısı ayrılık anksiyetesine dönüşmesin"

Okula başlama sürecinde yaşanan kaygı ve duygusal dalgalanmaların doğal olduğunu belirten Uzman Klinik Psikolog Deniz Aykol Ünal, çocukların okula adaptasyonunu kolaylaştırmaları için ebeveynlere önerilerde bulundu.

Uzman Klinik Psikolog Deniz Aykol Ünal, okula adaptasyon sürecinde ebeveynlerin dikkat etmesi gereken tutumlara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Her çocuğun gelişim sürecinin birbirinden farklı ilerlediğini belirten Uzm. Klin. Psk. Deniz Aykol Ünal, "Çocukların gelişim hızları, olaylara verdikleri tepkiler ve duygusal süreçleri birbirinden farklı olabilir. Bazı çocuklar okula başlamadan önce motive ve mutlu hissederken, bazıları yoğun kaygı, korku ya da isteksizlik yaşayabilir. Kimi çocuklar okulun kapısında ebeveynine el sallayarak vedalaşırken, kimileri ayrılmakta zorlanabilir ve yoğun kaygı yaşayabilir" dedi. Bu nedenle çocukların okula başlamadan önce duygusal ve zihinsel olarak hazırlanması gerektiğini ifade eden Uzm. Klin. Psk. Deniz Aykol Ünal, "Hissettikleri kaygı ve korkunun normal olduğunun mutlaka anlatılması gerekir" diye konuştu.



Çocukların düzeni ve güven duygusunu sevdiğini vurgulayan Uzm. Klin. Psk. Deniz Aykol Ünal, "Yeni bir deneyim, yetişkinlerde olduğu gibi, çocuklarda da kaygı oluşturabilir. Bu kaygıya zamanında ve doğru şekilde müdahale edilmezse, süreç ayrılık anksiyetesi bozukluğuna kadar ilerleyebilir" ifadelerini kullandı.