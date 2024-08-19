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Uzmanından ailelere uyarı: "Uykudan önceki 1 saatlik dilime dikkat"

Son yıllarda artan teknolojik cihaz kullanımı, giderek daha küçük yaşlardaki çocuklara da ulaşmaya başladı. Uzmanlar bu tip aletlerin çocuklar üzerinde olumsuz etkilere sahip olabileceğinin altını çizerken Çocuk Nörolojisi Uzmanı Prof. Dr. Ömer Faruk Aydın, ebeveyn gözetiminde doğru şekilde kullanıldığında teknolojik aletlerin çocukların gelişimine katkı sağlayabileceğini söyledi, ailelere çeşitli önerilerde bulundu.

İHA
Giriş Tarihi: 19.08.2024 16:19
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UZMANINDAN AİLELERE UYARI: UYKUDAN ÖNCEKİ 1 SAATLİK DİLİME DİKKAT

Çocuk Nörolojisi Uzmanı Prof. Dr. Ömer Faruk Aydın, çocuklarda teknolojik cihaz kullanımı hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Prof. Dr. Ömer Faruk Aydın, zorunlu durumlar dışında belli kurallar çerçevesinde ve belirli sürelerle çocukların teknolojik cihazları kullanmasına izin verilmesinin uygun olabileceğini belirtti.



"2 YAŞINDAN KÜÇÜKLER İÇİN UYGUN DEĞİL"
2 yaşından küçük çocukların teknolojik aletlerin kullanmasının önerilmediğini vurgulayan Prof. Dr. Aydın, "Çünkü dil, zihinsel, hareket ve sosyal-duygusal becerilerin gelişimi için anne-baba ve diğer yetişkinlerle sosyal etkileşim gereklidir. Okul öncesi dönemde, günlük kullanım süresi 1 saati geçmemelidir. İlk ve ortaokul döneminde ise hafta içi okul günlerinde 1 saat, tatil günlerinde ise 2 saati aşmamalıdır" diye konuştu.



"UYKUDAN ÖNCE KULLANILMAMALI"
Uykudan önceki 1 saatlik zaman diliminde dijital elektronik aletlerin kullanımının önerilmediğini belirten Prof. Dr. Aydın, "Ayrıca, kullanılacak sürenin bölünerek birkaç seferde kullanılması uygun olabilir. Ancak eğitim amaçlı kullanımlar, görüntülü görüşmeler veya konuşmalar bunun dışında tutulabilir" ifadelerini kullandı.



"UYGUN SINIRLAR KONULMALIDIR"
Günümüzde çocuklar ve ergenler arasında dijital elektronik aletlerin yaygın kullanılmasının, bu araçların eğlence aracı haline gelmesine ve özel dillerin oluşmasına yol açtığını söyleyen Prof. Dr. Aydın, "Ayrıca, sosyal iletişimde önemli bir rol oynamakta ve teknolojiyle olan bağlantılarını sağlamaktadır. Özellikle okul öncesi dönemde, anne-baba etkileşimine açık ve doğru programlarla teknolojik aletlerin çocuklar üzerinde olumlu etkileri olabilir. Uygun kullanım kuralları ve sınırlamalar çerçevesinde bu araçların faydalı olabileceği unutulmamalıdır" şeklinde konuştu.

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