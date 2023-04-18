Uzmanından bayramda tatlı uyarısı! O kişiler tatlı tüketirken yanında mutlaka...

Beslenme ve Diyet Uzmanı Yeşim Nemutlu, bayramda tatlı yerken sağlık için günde bir porsiyonu geçmemeye çalışılmaması gerektiğini belirterek, "Diyabet gibi kronik hastalıklar varsa tatlıları tek başına tüketmek yerine yanında mutlaka ayran ya da süt gibi dengeleyici bir protein içmeliyiz. Bir rahatsızlık durumu varsa bu konuda daha dikkatli davranılmalı." ifadelerini kullandı.

Nemutlu, kahvaltıdan sonra yapılan ziyaretlerde evlerde ikram edilen tatlıların ayrı bir öneminin olduğunu vurguladı.

Nemutlu, "Ramazan ayı boyunca iftardan sonra hiç̧ mi sağlıksız şeyler atıştırmadık? Alınan kiloların sorumlusu neden bayramın ilk günü olsun ki? Günlerimiz uzun, diyete olan inanç̧ ve irademizi yılın kalan günlerinde sürdürebiliriz. Bu anlamda en azından bayramın ilk gününde ciddi kısıtlamalara gidilmeyebilir. Aksi takdirde bayramda herkes bir şeyler tüketirken kişinin kendisini kısıtlaması, bir başka zaman daha büyük bir patlama ile sonuçlanabilir." ifadelerini kullandı.

Bayramda tatlı yerken sağlık için günde bir porsiyonu geçmemeye çalışılmaması gerektiğini vurgulayan Nemutlu, "Diyabet gibi kronik hastalıklar varsa tatlıları tek başına tüketmek yerine yanında mutlaka ayran ya da süt gibi dengeleyici bir protein içmeliyiz. Bir rahatsızlık durumu varsa bu konuda daha dikkatli davranılmalı. Örneğin, böbrek hastalığınız varsa daha tuzsuz besinler tüketmeli, potasyum kısıtlamanız varsa kuru yemişlerden uzak durmalısınız. Bayram boyunca diyetinizin içerisindeki önemli noktaları aksatmadan devam edebilirsiniz." önerisinde bulundu.