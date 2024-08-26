Uzmanından ebeveynlere altın öneriler! 8 adımda çocuklara başarı getiren formül...

Uzm. Dr. Fatih Ay, okul öncesinde yapılan hazırlıkların en başında çocukların genel bir sağlık taramasından geçmeleri gerektiğini ifade ederek dikkat edilmesi gerekenleri sıraladı.
Bu kontrollerin yalnızca altta yatan sağlık sorunlarını belirlemekle kalmayacağını ifade eden Ay, "Aynı zamanda iyi alışkanlıkların edinilmesini de beraberinde getirir" dedi.
DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER
Uzm. Dr. Fatih Ay, çocukların okula hazırlanma sürecinde:
Çocukların endişelerine kulak verilmesi, görme ve işitme testi yaptırılması.
Diş ağrısı yaşamadan diş kontrollerini yaptırılması.
Aşı kontrollerini ve eksik aşıların tamamlanması.
Kan ve vitamin düzeylerine baktırılması.
Sağlıklı beslenme programı oluşturulması.
Uyku düzenin dikkat edilmesi.