Uzmanından Ramazan Bayramı’nı sağlıklı geçirmenin yolları! Yapılan en büyük hata...

"Midenize aniden yüklenmeyin" Mideye aniden yüklenilmemesi gerektiğini vurgulayan Uygun, "Bayramı farklı bir beslenme düzeninden normal beslenme düzenine geçiş için bir aşama olarak görebiliriz. Bu geçiş çok keskin ve ani değil, yumuşak ve kontrollü olmalıdır. Ramazan ayı süresince kısıtlı beslenmek, öğün sayısının azalması, egzersize de pek imkân olmaması sonucu metabolizmamız yavaşlar. Ramazan boyunca azalan öğün ve küçülen porsiyonları birden artırmak mide yanmaları ve bağırsak problemlerine, sağlıksız kilo alımına neden olabilir" diye konuştu.



"Dengeleme yapın"

Tatlı tüketimine dikkat çeken Uygun, şu bilgileri paylaştı: "Genel olarak bayramda, yılın hiçbir döneminde olmadığı kadar çok miktarda tatlı tüketimi olmaktadır. O nedenle, bu süreçte kilo vermek gerçekçi bir hedef olmayacaktır, kilonuzu ve sağlığınızı korumanız yeterlidir. Porsiyona dikkat ederek yemek ve dengelemek çok önemli. Bayram tatlılarını dengelemek için kahvaltıda hafif seçimler ile öğle ve akşam yemeklerinde salata ve sebzeye ağırlık verin. Böylelikle daha az kalori almış olursunuz. Yemeklerinizi hazırlarken, fırınlama, buğulama, haşlama yöntemlerini kullanın, kızartma yöntemini tercih etmeyin. Yemeklerin yağ ve tuz oranını azaltıp baharatlarla zenginleştirebilirsiniz".