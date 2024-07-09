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Uzmanından uyarı! Güneş yanığına en etkili çözüm...

Yaz aylarında güneşin etkisini iyice hissettirmesi, bireylerde cilt yanığına neden olabiliyor. Konu hakkında konuşan Deri ve Zührevi Hastalıkları Uzmanı Dr. Ahmet Kozan, güneş yanığının oluşma sürecini anlattı, güneş yanıklarından korunmak için neler yapılması gerektiğini ve tedavi sürecini anlattı.

İHA
Giriş Tarihi: 09.07.2024 16:41
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UZMANINDAN GÜNEŞ YANIĞINA KARŞI UYARIDR. AHMET KOZAN: GÜNEŞ YANIĞI OLUŞURSA SOĞUK UYGULAMA YAPIP, AĞRI KESİCİ VE ANTİBİYOTİKLİ KREMLER KULLANIN

Mersin Şehir Hastanesi Deri ve Zührevi Hastalıkları Uzmanı Dr. Ahmet Kozan, güneş yanığı hakkında bilgi verdi. Güneş yanığının, cildin güneş ışınlarına yoğun bir şekilde maruz kalması sonucu oluşan bir reaksiyon olduğunu belirten Kozan, "Genellikle birinci veya ikinci derece yanık şeklindedir. Güneş yanığı güneşe maruz kaldıktan 4-6 saat sonra oluşmaya başlar. Oluşurken ciltte kızarıklık, ısı artışı, şişlik, kabarcıklar oluşabilir, hassasiyet, ağrı da eşlik edebilir" dedi.


Güneş yanığından korunmak için, güneş koruyucu ürünler kullanılmasını, saat 11.00 ila 16.00 arasında mümkünse güneşe çıkmamaya özen gösterilmesini, açık renk giysiler giyip şemsiye, gözlük gibi aksesuarlar kullanılmasını tavsiye eden Kozan, "Eğer bir güneş yanığı oluşursa o sırada soğuk uygulama yapıp, ağrı kesici ve antibiyotikli kremler varsa kullanabiliriz. Sonrasında da mutlaka doktorumuza başvurmalıyız" diye konuştu.

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