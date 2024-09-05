Uzmanından velilere uyarı! Çocukların beslenme çantasında mutlaka bulunması gereken o besin...

9 Eylül 2024 Pazartesi günü yeni eğitim ve öğretim yılı açılıyor. Öğrencilerin derse odaklanmaları ve zihinlerinin çalışması için en önemli kriterlerden biri beslenme düzenleridir. Ancak, bazı çocuklar kahvaltı öğününü atlayıp karınları aç bir şekilde okula gidebiliyorlar. Uzman Dyt. Dilem İrkin ise bu konu ile ilgili velilere önemli uyarılarda bulundu.

AKAMAYACAK, KOKMAYACAK, ÇOCUĞUNUZU RAHATSIZ ETMEYECEK GIDALARI TERCİH ETMELİSİNİZ

Dyt. Dilem İrkin, "Öncelik, evde yumurta, peynir, zeytin, ekmeğiyle güzel bir kahvaltı yapmak. Ancak büyükşehirlerde yaşayan çocukların erkenden yola çıktıklarından kahvaltı yapmaya fırsatı olmayabiliyor. Çocuğunuz evde kahvaltı yapamıyorsa bunun için alternatif geliştirebilirsiniz. Evde yaptığınız küçük bir sandviçi beslenme çantasına koyabilirsiniz. Bunu, mevsim meyveleri, kuru üzüm ve cevizle destekleyebilirsiniz. Akmayacak, kokmayacak, çocuğunuzu rahatsız etmeyecek, bozulmayacak gıdaları tercih etmelisiniz" şeklinde konuştu.

KURU ÜZÜM ÇABUK ENERJİ SAĞLAR

Özellikle kuru üzümün çabuk enerjiye dönüşen kaynaklardan olduğunu belirten Dyt. Dilem İrkin, "Ceviz de omega3 yağ asitleri ile çocukların beyin gelişiminde, motor becerilerinin gelişmesinde, yazma, çizme, zıplama, oynama gibi girişiminde çok etkili. Bir avuç kuru üzüm, bir avuç cevizle bir sabah kahvaltı alternatifi oluşturabiliriz" önerisinde bulundu.





ÖĞLE YEMEĞİNDE PAKETLİ ÜRÜNDEN UZAK DURSUNLAR

Öğle yemeklerinde de paketli ürün kesinlikle önermediklerinin altını çizen Dyt. Dilem İrkin, "Eğer okulda yemek yoksa getirilebilecek sandviç, tost yenilebilir. Uygun saklama şartları varsa soğuk sebzeler, yoğurt, salata tarzı öğünler verilebilir. Mutlaka protein kaynağı da istiyoruz. Eve gelecek kadarki dönemde çocuğu aç bırakmamak önemli" şeklinde konuştu.

AKŞAMLARI TENCERE YEMEĞİ YAPIN

Dyt. Dilem İrkin son olarak şu önerilerde bulundu:

"Sadece beslenme değil, büyüme ve gelişme için uyku saatleri de çok önemli. Akşam saat 7-8 sularında; mevsim sebzelerinin olduğu, protein kaynağı olan tencere yemeği yemeleri de önemli. Çocuğunuz kilo problemi yaşamıyorsa uygun miktar pilav, makarna, bulgur pilavı ile yemeği destekleyebilirsiniz."