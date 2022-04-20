Uzmanlar açıkladı: Bu kötü alışkanlığa sahip olanlar daha zeki oluyor!

Tırnak yeme genellikle çocuklukta başlar. Çocukken bu alışkanlığı edinen birçok insan sonunda onu aşar, ancak bazıları için bırakması son derece zor olabilen ömür boyu süren bir alışkanlık haline gelir. Çoğumuz tırnak yemenin, kötü bir alışkanlık olduğunu düşünerek büyüdük. Ancak bu tekrarlayan davranışın, sizinle ilgili bazı ilginç gerçekleri ortaya çıkarttı. Gelin neler olduğuna bir bakalım.