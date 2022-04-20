Uzmanlar açıkladı: Bu kötü alışkanlığa sahip olanlar daha zeki oluyor!

Tırnak yeme genellikle çocuklukta başlar. Çocukken bu alışkanlığı edinen birçok insan sonunda onu aşar, ancak bazıları için bırakması son derece zor olabilen ömür boyu süren bir alışkanlık haline gelir. Çoğumuz tırnak yemenin, kötü bir alışkanlık olduğunu düşünerek büyüdük. Ancak bu tekrarlayan davranışın, sizinle ilgili bazı ilginç gerçekleri ortaya çıkarttı. Gelin neler olduğuna bir bakalım.
MÜKEMMELİYETÇİ OLABİLİRSİNİZ
Bir araştırmaya göre, tırnak yiyenlerin çoğu aşırı başarılıdır. Araştırmacılar, yarısı tırnak yeme alışkanlığı olan ve yarısı olmayan bir grup insanla anket yaptı. Tırnak yiyenlerin, kendilerini fazla çalıştırma eğiliminde olan A tipi kişilikler olduğu ortaya çıktı.
DÜŞÜNDÜĞÜNDEN DAHA AKILLISIN
Tırnaklarını yiyen insanlar, genellikle görevleri olağan bir hızda yapmayan, hedefe yönelik kişilerdir. Pek çok insan, bir problemi çözmeye çalışırken yoğun konsantrasyon anlarında tırnaklarını yemeye meyillidir.
SABIRSIZ OLABİLİRSİNİZ
Can sıkıntısı ve hayal kırıklığı, tırnak yemenin önemli tetikleyicilerinden olabilir. Bir kez alışkanlık haline geldiğinde, canınız sıkıldığında veya etrafta beklediğinizde kendinizi meşgul etmek için yaptığınız bir şey haline gelebilir.
KENDİNİZDEN MEMNUN OLMAYABİLİRSİNİZ
Tırnak yemek, insanları geçici olarak daha iyi hissettiren gergin bir alışkanlık olabilir. Tırnak yiyenler genellikle kendileri için büyük beklentiler belirleyen başarılı kişilerdir. Hedeflerine ulaşamadıklarında, genellikle hayal kırıklığına uğrarlar ve kendilerinden utanırlar.
PSİKOLOJİK BİR SORUN İLE İLGİLİ OLABİLİR
Tırnak yemek, obsesif kompulsif bozuklukla bağlantılı olabilir. Örneğin tırnaklarını koparmak gibi bir şeyi tekrar tekrar yapma dürtüsü hissettiklerin ile ilgili. Ancak, bu zihinsel koşullara sahip herkes tırnaklarını yemez ve genellikle uzun süre üstesinden gelinmesi zor bir alışkanlıktır.