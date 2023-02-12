Uzmanlar depremzede çocuklarda travmaya karşı uyardı! Çizdikleri ’ev’ler..



"Kendi korkularından çocuk daha fazla etkilenmesin, diye duygularını aktarmak istemiyorlar. 'Felaket' ve 'korkunç' ifadelerini kullanmadan çocuğun yaşadığı dehşeti, kendi yaşadığınız duyguları, düşüncelerinizi çocuklarınızla paylaşmanızda fayda var. Depremin bir doğal afet olduğunu, bilimsel bir olay olduğunu aktarmanızda fayda var. Bazı çocuklar bunu farklı bir şekilde anlatabilirler. Çocuklar 'Bu bizim suçumuz, biz suçluyuz, bizim yüzümüzden oldu' gibi aktarabilir. Depremin bir doğal afet olduğunu, önlemler alınması gerektiğini ve bu önlemlerle ilgili daha sonra yapacaklarınızı çocuğa aktarmanız, gelecekle ilgili ön görünürlüğü anlaması açısından faydalı olacaktır."