Uzmanlar öneriyor! Bu yöntem Alzheimer’ı %40 oranında engelliyor

"DEMANS BİR TABLO, ALZHEİMER İSE BİR HASTALIK" 21 Eylül Dünya Alzheimer Günü'nün çok özel bir gün olduğunu vurgulayan Medical Point Hastanesi Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Özge Yılmaz Küsbeci, Türkiye Alzheimer Derneği ile birlikte etkinlikler hazırladıklarını, hastaların ve hasta yakınlarının neler yaşadığını, neler yapmaları gerektiğini ve insanların nasıl destek olmadı gerektiğini anlattıklarını söyledi. Alzheimer hastalığının dünyada en çok görülen ve ölüme sebep olan hastalıklardan biri haline geldiğine vurgu yapan Prof. Dr. Özge Yılmaz Küsbeci, "Yaşlanmayla berabere Alzheimer görülme sayısı artıyor. Özellikle 65 yaşını geçtikten sonra her 100 kişiden 3 veya 4'ünde demans görüyoruz. Bize en çok sorulan sorulardan bir tanesi demans mı alzheimer mi? İkisi de farklı kavramlar. Demans bir tablo, alzheimer ise bir hastalık. En önemli özelliği günlük yaşamsal aktivitelerini bozan unutkanlığa sebep olması" dedi.





"ALZHEİMER HASTALIĞI YÜZDE 40 ORANINDA ERTELENEBİLİR VEYA ENGELLENEBİLİR"

Etkinliği amacından da bahseden Prof. Dr. Küsbeci, "Alzheimer hastalığı yüzde 40 oranında ertelenebilir veya engellenebilir. Bu yüzden toplum bilincini artırmak gerekiyor. Bunun için yapmamız gereken şeylerin başında da eğitim var. Kişiler ne kadar eğitimli olursa bu hastalık o kadar az görülüyor. Şu anda ABD ve Kanada gibi ülkelerde Alzheimer hastalığı oldukça azaldı. Bunu da eğitim ve düzenli beslenmeyle yaptılar. Karbonhidrattan ve beyaz undan uzak durarak, haftada en az bir kez balık ve kırmızı et tüketerek, sebze ve tahıl ağırlıklı beslenerek ve uyku düzenine dikkat ederek bunu sağladılar. Özellikle 23.00-03.00 saatleri arasında uyku çok önemli. Yaş ilerledikçe hastalarımızda daha az uykuya ihtiyacı varmış gibi bir düşünce oluşuyor. En geç saat 23.00'da uyumuş olmak gerekiyor. Bunun haricinde hafıza egzersizleri, bulmaca çözmek ve kitap okumak önemli. Zihinsel aktivite yapılabilen ne varsa hepsinin yapılması ve kaliteli vakit geçirilmesi lazım. Bunlara uyulduğu zaman alzheimer hastalığını yüzde 40 oranında geciktirebiliyor ve engelleyebiliyoruz. Toplumdaki farkındalığı ne kadar artırırsak biz bu konunun üstünden el ele gelebileceğimizi biliyoruz" diye konuştu.