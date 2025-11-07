Uzmanlar uyardı: Çocuklardaki bu belirtilere dikkat! Kalp hastalığına kadar götürebilir...

Sonbahar aylarında çocuklar arasında yaygın olarak görülen grip, doğru tedavi edilmediğinde önemli sağlık sorunlarına yol açabiliyor. Bağışıklık sistemi zayıf olan çocuklarda ise hastalık daha ağır seyredebiliyor ve hastaneye yatışı artırabiliyor. En çok da A ve B tipi grip virüsleri devrede.

GÜL KİREKLO Giriş Tarihi: 07.11.2025 08:58 PAYLAŞ ABONE OL

Çocuklarda genellikle hafif seyreden viral bir hastalık olan grip; aniden ortaya çıkan ateş, burun akıntısı, boğaz ve kas ağrısı gibi şikayetlerle kendini belli ediyor. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Samet Özer, çocuklarda grip ve tedavi yöntemleri ile ilgili önemli bilgiler verdi…

ÖKSÜRÜKLE BAŞLIYOR

Viral bir enfeksiyon olan grip (influenza), akciğerdeki hava yollarını olumsuz yönde etkileyebilen ve bulaşıcılığı yüksek bir hastalık. Doç. Dr. Özer, "Mevsim geçişlerinde öksürük ile başlar ve yüksek ateş, kırgınlık, eklem ağrıları gibi belirtilerle ortaya çıkar. Havaların soğumasıyla yaygınlaşan grip, çocuklarda çoğu zaman bir haftadan kısa bir süre devam eder. Bağışıklığı düşük olan çocuklarda ise tablo daha ağır seyredebilir ve hastaneye yatış gerekebilir" dedi.