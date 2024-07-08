Uzmanlar uyardı! Meğer kamburluğun en büyük nedeni oymuş...

Dijital bir çağ, bilgi ve erişimin iki yaşa kadar inmiş olduğu bu dünyada maalesef insan tabiatına aykırı anatomik bozukluklar meydana gelebiliyor. Bu tarz sorunlar özellikle teknolojinin içerisine doğmuş nesillerde, orta yaşlara doğru temel sağlık sorunlarından birine dönüşebileceği düşünülüyor. Yapılan birçok araştırmada, genel olarak çocukların sosyalleşme aktivitelerinin azaldığı ve hem sosyal hem de duygusal yönlerinin zayıfladığı gözlemleniyor. Aynı zamanda geçmişe oranla çok daha fazla hareketsiz kalan çocuklarda ilerleyen dönemlerde skolyoz tedavi görme ihtiyaçları artıyor.

Günümüzde orta yaş grubundaki insanların; akıllı telefon, bilgisayar, karma gerçeklik gözlüğü, akıllı saat, oyun konsolu ve tablet gibi ürünlerle gelişim çağlarını tamamladıktan sonra tanışmasının aksine 21. yüzyılda doğan çocuklar, bu teknolojik gelişmelerin hız kazandığı bir dünyada büyümek durumunda kalıyor.

Buna paralel olarak nesiller arasındaki sosyalleşme alışkanlıkları da farklılık gösteriyor ve yaş grupları arasındaki iletişim ve tecrübe paylaşımı gibi sosyal ihtiyaçların karşılanması da sekteye uğruyor.

Sosyalleşme ihtiyacını karşılamak için gerçek ortamlarda arkadaşlarıyla vakit geçiren bir önceki neslin tersine, "Z kuşağı" olarak adlandırılan nesil, sanal ortamda sosyalleşiyor.

Çocuklar bilgisayar, oyun konsolu veya tablet aracılığıyla internet üzerinden erişilebilen "çok oyunculu" oyunlara yoğun ilgi gösteriyor.

Bu oyunların çoğu, oyunculara işitsel ve görsel iletişim kurma imkanı sağlıyor. Oyuncular bu nedenle saatlerce evden çıkmadan sanal ortamda, arkadaşlarıyla veya yüz yüze hiç tanışmadığı kişilerle vakit geçirebiliyor.

İnternet oyunlarının çocuklara sağladığı sanal sosyalleşme imkanı, kimilerine göre yadsınamaz bir fayda olarak görülürken kimilerine göre ise bu yöntem, içtimai hayatın gerçekliklerinden uzak bir yöntem. Ayrıca çocukların kalkmadan, neredeyse hareketsizce gün boyu ekran başında oyun oynamasının, kas-iskelet sistemine olan olumsuz etkileri de uzmanların sıkça gündeme taşıdığı konuların başında geliyor.