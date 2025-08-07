Uzmanlar uyardı: Obeziteye doğal kalkan anne sütünden geliyor!

Anne sütü, her yeni doğan bebeğin sağlıklı büyümesi ve gelişimi için vazgeçilmez bir besin kaynağı olmasının yanı sıra, hem bebekler hem de anneler için sağlık açısından birçok fayda sunuyor. Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümü'nden Doç. Dr. İrem Alyazıcı Küçükyıldız, emzirme konusunda toplumsal farkındalığın artması gerektiğine dikkat çekerek, anne sütünün sağlık üzerindeki etkileriyle ilgili önemli bilgiler paylaştı.
BAĞIŞIKLIK SİLAHIDIR
Anne sütünün kadınları meme, yumurtalık ve rahim kanserlerinden koruduğunu ve bebekleri de yaşamı tehdit eden hastalıklardan önemli ölçüde koruduğunu vurgulayan Doç. Dr. Küçükyıldız, bu hastalıklara dair şu bilgileri paylaştı:
"Anne sütü, bebeğin ilk aşısıdır; onu ishalden zatürreye, menenjitten sepsise kadar birçok ölümcül enfeksiyona karşı korur. Sadece besin değil, tam bir bağışıklık silahıdır. Her damlasında hastalıklara karşı savaşan yüzlerce koruyucu madde taşır. Anne sütüyle beslenen bebeklerde solunum yolu ve sindirim sistemi enfeksiyonlarına yakalanma riski ciddi oranda azalır."
"ANNE SÜTÜ, OBEZİTENİN EN ETKİLİ KALKANIDIR"
Küresel bir sağlık sorunu olan obezite ile emzirme arasındaki bağlantıya değinen Küçükyıldız, emzirmenin çocukluk çağı obezitesine karşı güçlü bir koruyucu olduğunu söyleyerek "Her yıl 4,6 milyon çocukta obezite anne sütü sayesinde önlenebiliyor. Anne sütü ile beslenen bebekler, doyduklarında emmeyi kendiliğinden bırakır. Bu durum, bebeğin açlık ve tokluk sinyallerini tanımasını sağlar ve ileride aşırı yemeye eğilimli olma riskini azaltır. Ayrıca anne sütünde leptin ve adiponektin hormonları bulunur. Bu hormonlar, vücuttaki yağ miktarını düzenlemeye ve açlık-tokluk hissini kontrol etmeye yardımcı olur.Anne sütündeki leptin ve adiponektin de bebeğin enerji dengesini sağlamasına ve sağlıklı kilo gelişimine destek olur. Bu etkileri ile anne sütü, obezitenin en etkili kalkanıdır" ifadelerini kullandı.
AKADEMİK BAŞARIDA DA ETKEN
Anne sütünün sadece fiziksel değil, zihinsel gelişim üzerinde de büyük etkisi olduğunu ifade eden Küçükyıldız, Oxford Üniversitesi'nde yapılan bir araştırmanın sonuçlarına değinerek şu bilgileri paylaştı:
"En az bir yıl boyunca emzirilen çocukların, ileriki eğitim hayatlarında daha başarılı oldukları ortaya kondu. Bu çocukların sınavlardan yüksek not alma ihtimali, emzirilmeyen çocuklara göre yüzde 38 daha fazla."