Uzmanlar uyardı: Obeziteye doğal kalkan anne sütünden geliyor!

Anne sütüyle beslenen bebeklerin açlık ve tokluk hissini tanımayı öğrenerek obeziteye karşı doğal bir direnç kazandığını vurgulayan Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümü'nden Doç. Dr. İrem Alyazıcı Küçükyıldız, "Anne sütü obezite ile mücadelenin en güçlü kalkanıdır" dedi.

Anne sütü, her yeni doğan bebeğin sağlıklı büyümesi ve gelişimi için vazgeçilmez bir besin kaynağı olmasının yanı sıra, hem bebekler hem de anneler için sağlık açısından birçok fayda sunuyor. Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümü'nden Doç. Dr. İrem Alyazıcı Küçükyıldız, emzirme konusunda toplumsal farkındalığın artması gerektiğine dikkat çekerek, anne sütünün sağlık üzerindeki etkileriyle ilgili önemli bilgiler paylaştı.

BAĞIŞIKLIK SİLAHIDIR

Anne sütünün kadınları meme, yumurtalık ve rahim kanserlerinden koruduğunu ve bebekleri de yaşamı tehdit eden hastalıklardan önemli ölçüde koruduğunu vurgulayan Doç. Dr. Küçükyıldız, bu hastalıklara dair şu bilgileri paylaştı:

"Anne sütü, bebeğin ilk aşısıdır; onu ishalden zatürreye, menenjitten sepsise kadar birçok ölümcül enfeksiyona karşı korur. Sadece besin değil, tam bir bağışıklık silahıdır. Her damlasında hastalıklara karşı savaşan yüzlerce koruyucu madde taşır. Anne sütüyle beslenen bebeklerde solunum yolu ve sindirim sistemi enfeksiyonlarına yakalanma riski ciddi oranda azalır."