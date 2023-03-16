Uzmanlar uyardı: Stres sonucu ortaya çıkan kalp çarpıntısına dikkat!

Kardiyoloji Bölümü'nden Dr. Öğretim Üyesi Göksel Güz, kalp çarpıntısı hakkında bilgi verdi. Dr. Güz, "Kalbin belli çalışma prensibi vardır ve kalp hep bir ritimde çalışması gerekir. 60 saniye içinde belirli sayıda kalp atımının, düzenli şekilde gerçekleşmesi hayati anlamda büyük önem taşır. İdeal nabız yetişkinlerde istirahat halindeyken 60-100 atıştır. Bazı durumlarda kalp atım hızı dakikada 100'ün üzerinde olabilmektedir. Kişinin kalp atışlarını hissetmesine çarpıntı denmektedir. Yani kalp atım hızının dakikada 100'ün üzerinde olması durumu çarpıntıyı işaret etmektedir" diye konuştu.

Özellikle stres ve anksiyete durumlarında çarpıntı ile sıklıkla karşılaşıldığını söyleyen Dr. Güz, şöyle devam etti:

"İçinde bulunulan deprem sürecinde de pek çok kişide çarpıntı durumuna rastlanmaktadır. Travmatik olaylar kişilerin kontrolleri dışında gelişen, yoğun korku yaratan olaylardır. Deprem gibi doğal afetler de kişilerde uzun süreli psikolojik etkiler yaratır. Bu etkiler de vücutta tepkilere de neden olabilir. Bunlardan biri de kalp çarpıntısıdır. Ancak bazı kişilerde stres, endişe ve korkuyla oluşan çarpıntının kritik kalp sorunlarından ayrılması gerekmektedir. Ritim bozukluklarını stres ve anksiyetenin yaptığı çarpıntıdan ayıracak bazı kritik noktalar vardır. Özellikle ritim bozukluklarında oluşan çarpıntılar ani başlangıçlı olur."