Uzmanlar uyarıyor: Bu besin sessiz kalp krizinin başyapıtı! Her gün yerseniz…

Uzmanlar, açıklanamayan mide bulantısı ve kusmanın asla göz ardı edilmemesi gerektiğini söylüyor. Penn Medicine, "Soğuk bir terle uyanmak, mide bulantısı hissetmek ve kusmak grip belirtileri olabilir, ancak bunlar aynı zamanda sessiz kalp krizinin belirtileri de olabileceğini söylüyor.

Gribin nasıl bir his olduğunu daha önce geçirdiğiniz için biliyor olabilirsiniz, ancak bağırsaklarınız size bu grip benzeri semptomların daha ciddi bir şey olduğunu söylediğinde, mutlaka dinleyin. Bu semptomları grip, stres, ya da sadece hava yüzünden olabileceğini düşünmeyin. Bu durum çok daha ciddi olabilir.