Uzmanlar uyarıyor: Çocuklarda bu belirti gizemli hepatit habercisi olabilir!

Önce İngiltere, ardından Danimarka, İrlanda, Hollanda ve İspanya, son olarak da Amerika ve İsrail'den bildirilen çocuklarda "gizemli hepatit" vakaları, yeni bir küresel salgın mı geliyor endişelerine neden olurken, Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi (ECDC) ile Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) peş peşe açıklamalar yayınladı. İngiltere'de 8 çocuğa, "nedeni açıklanamayan akut hepatit nedeniyle" karaciğer nakli yapılmak zorunda kalındı. İlgili kurumlardan yapılan açıklamalarda, sarılık, ishal, kusma ve karın ağrısı şikayetleri ile hastaneye kaldırılan çocuklarda tespit edilen hepatitlerin kesin nedeninin henüz bilinmediği, ancak geçirilmiş Kovid-19 enfeksiyonu etkisi olabileceği yönünde de araştırmaların sürdürüldüğü kaydedildi. ECDC'nin açıklamasında, akut hepatit tespit edilen çocuklardaki yüksek karaciğer enzimi değerlerine dikkat çekildi, Kovid-19 aşılarıyla ilgili bir bağlantı tespit edilemediği, tüm vakalarda Hepatit A, B, C, D ve E tipi virüs etkenlerine de rastlanmadığı belirtildi. Ancak İskoçya'dan bildirilen 13 vakadan 3'ünde Kovid-19 pozitifliği, ikisinde ise son 3 ay içinde geçirilmiş Kovid-19 enfeksiyonu saptandığı açıklandı. 5'inde ise mevsimsel salgına neden olan adenovirüs pozitifliğine dikkat çekildi.

"SARILIK BELİRTİSİNDE KOVİD GEÇMİŞİ DE ARAŞTIRILMALI"

Virüslerin neden olabildiği hepatitler hakkında bilgi veren Doç. Dr. Esra Polat, ishal, kusma, sarılık belirtileri olan ve karaciğer enzimlerinde yükseklik saptanan çocuk hastalarda, Kovid geçmişinin de araştırılması gerektiğini söyledi. Doç. Dr. Polat, hem Kovid'in kendisinin hem de bu aylarda çocuklarda oldukça sık görülen diğer viral enfeksiyonların kalıcı karaciğer hasarına yol açmadan tedavi edilebilmesi için ailelerin belirtilere karşı uyanık olması ve özellikle sarılık belirtileri görüldüğü taktirde mutlaka doktora başvurması gerektiğini kaydetti. Doç. Dr. Polat, "İngiltere'de son zamanlarda nedeni belirlenmeyen, özellikle sarılık belirtisiyle başvuran hepatit vakalarında artış görülmüş. Nedeni bilinmeyen bu vakalar İngiltere'de korkutucu hale geldi ve buna yönelik de araştırmalara devam ediliyor. Ancak henüz etkeni bilmiyorlar. Hepimizin bildiği gibi aslında sarılığa, daha doğrusu karaciğer iltihabına neden olabilecek bir sürü etken var. Viral enfeksiyonlar da bunların başında geliyor" dedi.

"VİRÜS ENFEKSİYONLARI KARACİĞER NAKLİNE KADAR GÖTÜREBİLİR"

Doç. Dr. Polat, viral enfeksyonlarda hepatit virüsleri dışında, yani spesifik karaciğere etkisi olan virüsler haricinde, çok sayıda virüsün de karaciğer tutulumu yaparak basit karaciğer enfeksiyonundan (basit hepatitten) ileri evre kronik hepatite kadar gidebilen, hatta organ yetmezliğine neden olup karaciğer nakline kadar götürebilen bir sürece neden olabildiğini kaydederek şunları söyledi: "Bu nedenlerden bir tanesi de Kovid-19 enfeksiyonu. Koronavirüs hayatımıza girdiğinden beri çok şey öğrendik. Özellikle koronavirüs vakalarında karaciğer tutulumu da olduğunu gördük. 2020 Eylül'ün den itibaren de koronavirüs sonrasında gelişen farklı bir hastalıkla tanıştık. Bu da MIS-C enfeksiyonu yani multi inflamatuar sendrom. Çocuklarda görülen MIS-C, birçok hastada çok gürültülü seyretti. Bizim de burada takip ettiğimiz, yoğun bakımda uzun süreli tedavi verdiğimiz hastalarımız oldu. MIS-C enfeksiyonu sırasında daha fazla olmak üzere, Kovid enfeksiyonunda da karaciğer enzim değerlerinde bozukluklar tespit ettik. Ancak enfeksiyonun kontrol altına alınmasıyla birlikte, bu hastaların da karaciğer değerlerinin toparlandığını gördük."