Uzmanlardan çocuklar için ailelere uyarı: Grip olduktan sonra ateşi devam ediyorsa...

Pandemi döneminde çocuk Covid'li hastaların takibini yapan Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Emine Erdeniz, son zamanlarda çocuklarda görülen enfeksiyon hastalıkları ile ilgili bilgi verdi. Pandeminin yükünün belirgin olarak azaldığını ifade eden Dr. Erdeniz, "Artık tek tük vakalar izlemekteyiz. Özellikle kronik hastalıkları olan, down sendromu olan özellikli çocuk hastalarımız Covid olarak yatmaktadır. Şu anda servisimizde aktif Covid enfeksiyonu yoktur. Şu anda influenza ve human metapneumovirus gibi diğer virüsler bulunmaktadır. Servisimizde de otit, sinüzit sonrası ağır enfeksiyonları olan çocuk hastalar yatmaktadır. Bir de pnömoni hastalarımız var. Covid hala vaka bazında devam etmektedir. Önerimiz iş, okul gibi kalabalık ortamlara girdiğimizde eğer gribal bir semptomunuz varsa kesinlikle maske takmalıyız" diye konuştu.