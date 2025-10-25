Uzmanlardan evlat hasreti çekenlere müjde! Türkiye tüp bebekte dünyaya örnek oluyor...

ARTAN ERKEK KISIRLIĞINA EKSOZOM

Erkek kısırlığında da çok ciddi bir şekilde artış olduğunu belirten Prof. Dr. Tıraş, erkeklerde yaptıkları çalışmayı şöyle anlattı: "Sperm bulunmayan 30 erkek çalışmaya katıldı. PRP yaptığımız hastalarda yaklaşık yüzde 30 civarında sperm çıkışı oldu. Daha önce bir ya da iki kez mikrotese yapılmış hastalara uyguladık ve yüzde 30 civarında sperm bulundu. Şimdi buna eksozomu da eklediğimiz zaman veriler yüzde 47'lere çıktı."

GEÇ YAŞTA ANNELİK MÜMKÜN OLACAK

TÜBİD Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Hulusi Bülent Zeyneloğlu, yumurtalık yaşlanmasına çare olacak bir ilaç çalışmasının yapıldığını söyleyerek, "En büyük sorun yumurtalık dokusunun giderek küçülmesi ve betonlaşması yani fibrozis olması. Eğer bu fibrozis sorunu çözülebilirse yumurta sayısı hızla düşen gençlerin ve yaşı ileri olan hastaların derdine çare olacak. Şu an deneysel boyutta. Bu betona dönen yumurtaların uyandırılması, 'uyuyan pamuk prensesin uyanması' gibi olacak. Geç yaşta bile anne olmak mümkün olacak" diye konuştu.