Uzmanlardan gıda zehirlenmesi alarmı! Dışarıda yemek yerken bunlara dikkat edin...

Gıda zehirlenmesi 3 can aldı. Anne ve iki çocuğunun hayatını kaybetmesi, gözleri gıda zehirlenmesi tehdidine çevirdi. Prof. Dr. Vedat Göral, “Staphylococcus gibi bakteriler uygun olmayan koşullarda üreyebilir ve ölüme bile neden olabilir” dedi.

Prof. Dr. Göral, kumpir gibi mayonezli gıdalarda da hijyenin önemine değinerek, "Staphylococcus gibi bakteriler uygun olmayan koşullarda üreyebilir ve bulantı, kusma, tansiyon düşüklüğü veya şoka kadar giden tablolar oluşturabilir. Bu nedenle güvenilir yerlerden alınması ve hazırlayanların hijyen kurallarına uyması önemli" dedi.İstanbul'daki midye faciasında ölü sayısı 3'e yükseldi. Acı olay sonrası 4 kişi gözaltına alındı. Almanya'dan İstanbul'a gelen Fatih'te otelde konaklayan aile, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Ortaköy'de yedikleri yemekten zehirlendiği öne sürülen ailenin çocukları Kadir Muhammet (6) ve Masal B. (3) önceki gün hayatını kaybederken, anne Çiğdem B.'nin de dün hayatını kaybettiği öğrenildi. Baba Servet B.'nin ise tedavisi sürüyor.







KUSMA VE İSHAL

Yaşananlar gıda güvenliğini bir kez daha gündeme taşıdı. Bu trajik gıda zehirlenmesi olayının ardından Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Vedat Göral, kritik uyarılarda bulundu. Prof. Dr. Göral, "Bakteri temasına bağlı bulantı, kusma, ishal ve karın ağrısı gibi durumlar, yemek yedikten 15 dakikadan 3 saate kadar ortaya çıkabilir' diye konuştu.