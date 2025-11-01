Uzmanlardan ’sarı serum’ riskine karşı kritik uyarı! Bilinçsiz kullanımında kalbinize öyle bir zararı var ki...



'HOCAM SARI SERUM TAKSANIZ OLMAZ MI?'

Hamidiye Şişli Etfal Acil Sorumlusu Doç. Dr. Ertuğrul Altınbilek ise grip mevsiminde acil servis başvurularının yüzde 30 arttığına dikkat çekerek, "Bu da günlük 1000 hastanın başvurduğu acil servislere 300 hastanın yani grip vakasının daha başvurması demek. Hastalarımızdan acil servislerde 'Hocam sarı serum taksanız olmaz mı?' sorusuyla çok karşılaşıyoruz. Bir de evlerinde, iş yerlerinde yetkisiz kişiler ve uygun olmayan koşullarda takılan bu tip serumların yarattığı hayati risk ile acile gelen hastalarla çok karşılıyoruz. Endikasyonu ve yararı olmadan 'hastaya iyi gelir' amacıyla yapılan bu tip yaklaşımlar hayatı tehdit eden durumlara yol açabilir" dedi. "Biz acil tıp uzmanları, kanıta dayalı tıbbın ön saflarındayız" diyen Doç. Dr. Altınbilek, şöyle dedi: "Hastaya bir serum takmak yerine, gerçek gereksinimini belirleyip, uygun tedaviyi seçmek daha uygun olacaktır."