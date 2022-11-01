Uzmanların önerisi! İşte inci gibi beyaz dişler veren 4 yöntem

Sararmaya sebep olan içeceklerden kendinizi korumak için en iyi yöntemlerden biri ise; pipet kullanımı. Bu sayede direkt bardak içerken koyu renge sahip içeceklerin dişlerinize temasını azaltarak dişteki boşluklara dolmasını ve lekelenmesini önleyebilirsiniz.

İçerik listesinde hidrojen peroksit içerenleri tercih etmelisiniz, çünkü bu dişlerdeki koyu lekeleri çıkarmaya ve diş minesini bir sonraki beyazlatma tedavinize kadar parlak ve beyaz tutmayı sağlar.

Doğru diş macununu seçmek, inci beyazı dişlerin anahtarı olabilir. Diş macununuzun en iyi beyazlatmayı sağlamasını istiyorsanız, malzemeleri kontrol edin. Dişlerinizi beyaz tutmanın ucuz ve kolay bir yolunu istiyorsanız, beyazlatıcı bir diş macunu tercih etmeniz yardımcı olacaktır.

AĞIZ HİJYENİNE DİKKAT!

İyi bir ağız hijyeni rutininin yerini hiçbir şey tutamaz. Bu sadece lekelenmeyi önlemekle kalmaz, aynı zamanda gelecekteki diş kontrollerinizin de rahat geçmesini sağlar. Dişlerinizi sabah ve akşam olmak üzere günde iki kez fırçalamalısınız. İnatçı lekeleri çıkarmak için daha çok çalışacak bir elektrikli diş fırçası, günde iki kez veya her yemekten sonra diş ipi kullanmanız öneriliyor.

Gargara kullanabilirsiniz ancak dikkatli olun çünkü bazı gargaralar gerçekten lekelenmeye neden olabilir, bu yüzden mümkünse beyazlatıcı bir gargara tercih edin.