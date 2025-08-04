Uzun süre oturanlar dikkat! Uzmanlar uyardı: "Özellikle bu kadınlarda meme kanseri riskini artırıyor..."



Obezitenin, yani aşırı yağlanmanın pek çok kronik hastalığa ve kansere neden olduğunu bildiren Prof. Dr. Uğur Coşkun, yeni yayımlanan kapsamlı bir araştırmada; günlük oturma süresinin, obez kadınlarda meme kanseri riskini artırabileceğini ortaya koyduğunu belirtti. Coşkun, "1999-2020 yılları arasında Amerika'da gerçekleştirilen Ulusal Sağlık ve Beslenme İnceleme Anketi verilerine dayanan bu çalışmada, 9 binden fazla obez kadın incelendi. Araştırmaya göre, günlük 8 saatten fazla oturan kadınlarda meme kanseri görülme oranı, daha az oturanlara göre belirgin şekilde daha yüksek. Çalışma bulgularını incelediğimizde uzun süreli oturmanın özellikle fiziksel olarak aktif olmayan kadınlar için risk faktörü oluşturduğunu söylemek mümkün. Araştırmanın çarpıcı bulgularından biri de obez olan ancak yeterli fiziksel aktivite yapan kadınların, günlük oturma sürelerinin meme kanseri ile anlamlı bir ilişki bulunmaması. Bu da egzersizin, uzun oturma sürelerinin zararlı etkilerini azaltabileceğine işaret ediyor" bilgisini verdi.