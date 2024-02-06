Uzun yaşamın sırrı bu besinde saklı! Kahvaltıdan önce 1 kaşık tüketin...

Tükettiğimiz gıdaların sağlığımız üzerinde önemli etkileri olduğu bilinen bir gerçek. Bu nedenle uzun ve hastalıklardan uzak bir hayat sürmek adına sağlıklı gıdalara yönelmek büyük önem taşıyor. Yakın zamanda yapılan bu araştırma ise günde 1 kaşık bükeceğiniz zeytinyağının aslında ne çok faydası olduğunu gözler önüne seriyor.

DIŞ HABERLER Giriş Tarihi: 06.02.2024 09:38 PAYLAŞ ABONE OL

Yapılan bilimsel araştırmalarda, zeytinyağının faydalarıyla ilgili yeni tespitler ortaya konuluyor. New York Post sitesi, bilimsel araştırmalara dayanarak günde bir kaşık zeytinyağı tüketiminin faydalarına yer verdi. Araştırmalara göre, günde bir yemek kaşığı zeytinyağı tüketmek, kalp hastalıklarına karşı koruyor. Kabızlığı engelliyor ve kolon hastalıkları riskini azaltıyor. Kanser, demans ve solunum hastalıklarından ölüm riskini azaltıyor. Sabah kahvaltıdan önce bir kaşık zeytinyağı içilmesini öneren uzmanlar, beslenme programına zeytinyağı eklenmesinin önemine dikkat çekti.