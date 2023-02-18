Vertigo vakaları hızla artıyor: Dünya dönüyor sen ne dersen de!

Son dönemde bir salgın gibi tırmanışa geçen vertigo; yürümekte, konuşmakta ve hatta anlamakta güçlüklere neden oluyor. Hayat kalitesini yerle bir eden bu hastalık için Göksan Göktaş, işin uzmanları ile konuştu. Vertigo en çok kimlerde görülür, neden bu kadar yaygınlaştı? İşte vertigo hakkında bilinmesi gereken tüm detaylar...

GÖKSAN GÖKTAŞ Giriş Tarihi: 18.02.2023 11:36 Güncelleme Tarihi: 18.02.2023 11:45 PAYLAŞ ABONE OL

Otururken, yatarken, yürürken dünya sürekli, son hızla dönüyor onlar için! Yürümekte, konuşmakta hatta anlamakta güçlük çekiyorlar. Hem iç kulaktaki kristalden kaynaklanan 'fiziki' olanı var, hem de kaygı bozukluğunun neden olduğu psikolojik türü... Her iki türünü de bugünün stresli ve hızlı yaşam döngüsü tetikliyor. Son dönem bir salgın gibi tırmanışa geçen vertigo rahatsızlığına ilişkin her detayı uzmanlarla konuştuk... Son dönemde hızla, hatta virüs hızıyla artıyor diyor uzmanlar... Stres, gece hayatının getirdiği uykusuzluk, hızlı bir yaşam tarzı tetikliyor... Rahatsızlığın adı vertigo. Aslında bu tabir her türlü baş dönmesi için kullanılıyor. Ama bahsettiğimiz vertigo, kulak kristalinin kaymasından kaynaklanıyor. Vertigo hastaları baş dönmesine bağlı olarak dengelerini yitiriyor, yürüyemez hale geliyor. Otursalar, yatsalar bile, şarkıdaki gibi 'dünya dönüyor' sürekli... Algı bozukluğu, bulanık görme, konuşmada zorluk gibi etkileri de var. İşin ilginci, uzmanların 'yalancı vertigo' diye kodladığı bir de bu rahatsızlığın psikolojik olanı var. Yani fiziksel bir belirti olmasa da kişi aynı etkileri, sendromları hissedebiliyor... Dengesini kaybedebiliyor. Yani durum epey yaygın ve karışık. İşin uzmanlarına vertigonun ne olduğunu, daha çok kimlerde göründüğünü ve neden yaygınlaştığını konuştuk...





Vertigoyu nasıl tanımlarsınız? Nasıl bir rahatsızlık? Kendi içinde hangi türleri var? Vertigo aslında baş dönmesini ifade eden bir belirtidir. Baş dönmesinin en sık nedeni olan kulak kristali hastalığı halk arasında vertigo olarak bilinir. Ve vertigo hastalığı dendiğinde de akla bu gelir. Vertigo denirken vertigo hastalığı yani kulak kristali kayması durumunu ifade edeceğim.

Kulak kristalinin kayması, yani vertigo hastalığı iç kulakla ilgili bir problemin neden olduğu bir vertigo türüdür. Bu yaygın bir durumdur ve yatakta dönme, başı geriye yatırma veya yukarı bakma gibi baş pozisyonundaki değişikliklerle tetiklenen kısa süreli baş dönmesi veya dönme nöbetleri ile karakterizedir. Semptomlar genellikle kısa sürelidir ve Epley manevrası gibi çeşitli fizik tedavi egzersizleriyle tedavi edilebilir. Uzun vadeli ciddi sonuçları yoktur, günlük yaşamı bozabilir.