Viral enfeksiyon sıklığında artış! Özellikle bu yaş grubuna dikkat...

Mevsim olarak viral enfeksiyonların sıklıkla görüldüğü bir dönemde olunduğunu belirten Uzm. Dr. Elif Güdeloğlu, viral enfeksiyonların sıklığı ve türü mevsimlere göre değişkenlik göstermekle birlikte sonbahar ve kış aylarında bu enfeksiyonların pik yaptığını bildirdi.

Uzm. Dr. Elif Güdeloğlu, "İlk olarak 'parainfluenza' dediğimiz virüslerin yol açtığı krup hastalığı başlar. Arkasından daha çok nezleye sebebiyet veren rinovirüs dönemine gireriz. Daha sonra ise RSV dediğimiz özellikle bir iki yaş altı bebekleri biraz daha ağır etkileyen RSV sezonu başlar. Şimdi ise 'influenza' dediğimiz, grip diye adlandırılan, özellikle 2 yaş altı çocuklarda daha ağır semptomlar ile zaman zaman kendini gösterebilen önemli bir sürecin içerisindeyiz" dedi.





"SIVI TÜKETİMİ ARTIRILMALI"

Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Elif Güdeloğlu, "Viral enfeksiyonların çoğunda ateş, öksürük, halsizlik gibi bulgular olup; böyle durumlarda çocukların beslenmesinin, sıvı tüketiminin mutlaka artırılması gerekmektedir. Çünkü sıvı kaybı çocuklarda dikkat edilmesi gereken önemli durumların başında gelir" diye konuştu.





Odaların sık havalandırılması, kapalı alanlardaki ziyaretlerin kısa tutulması, maske, mesafe ve hijyen önlemlerine uyumun, solunum yolu hastalıklarından korunmada da önem taşıdığına dikkati çeken Güdeloğlu, "Bu süreçte odaların sık havalandırılması, kapalı alanlardaki ziyaretlerin kısa tutulması, maske, mesafe ve hijyen önlemlerine uyum gösterilmesi gerekir. Özellikle yaşça küçük çocuklar ellerini ağzına götürme ve o şekilde oyun kurma eğiliminde olduklarından kendilerini kolayca enfekte edebilir. Bu nedenle çocuklarda sık el yıkama gerekliliği konusuna çok dikkat etmeliyiz.

Okul çağı çocuklarımızda ise durum biraz daha farklıdır. Onlar için teneffüs aralarında el yıkama gereksinimi olsa bile bu yaş grubunda öncelik, çoğunlukla oyuna koşma davranışı şeklindedir. Bu durumda çocuklarda el hijyeni çantalarına koyduğumuz kolonya ya da dezenfektanlar ile daha pratik şekilde sağlanabilir" ifadelerini kullandı.





Viral enfeksiyonları geçiren çocuklar için beslenmenin önemini vurgulayan Uzm. Dr. Elif Güdeloğlu, "Bu dönemde alınan taze meyve, sebze tüketimi çocuk hastalar için çok önemlidir. Önerilen şekilde beslenme ile edinilen C vitamini desteği, birçok viral enfeksiyonun üstesinden gelme ve korunma konusunda fayda sağladığı unutulmamalıdır" şeklinde konuştu.