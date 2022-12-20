Vücudun hormon sistemini altüst ediyor! Ağzınıza sürmeyin...

Dünyanın dört bir yanındaki birçok kadın hormonlarında bir dengesizlik yaşıyor, hatta bazıları bunu fark etmeden yaşıyor. Peki bu besinin, hormon dengesini baştan aşağı bozduğunu biliyor musunuz? İşte detayları…

Giriş Tarihi: 20.12.2022 09:11 PAYLAŞ ABONE OL

Hormonlar vücuttaki çeşitli süreçlerin düzenlenmesinde önemli bir rol oynayan endokrin bezleri tarafından üretilir; buna metabolizma, iştah, uh hali, büyüme ve vücut ısısı dahildir. Hormon seviyelerinin optimum miktarda üretilmesi önemlidir, çünkü çok fazla veya çok az küçük değişiklikler vücutta ciddi etkilere neden olabilir, bu aynı zamanda hormonal dengesizlik olarak da bilinir. Hem erkekler hem de kadınlar hormonal dengesizlikler yaşayabilir, eğer tedavi edilmezse bu durum daha da kötüleşebilir ve vücudun düzgün çalışmasına engel olabilir.



ŞEKER Hormonlarınızı altüst eden besin şekerdir. Şeker, şekeri kan dolaşımından hücrelere taşımak için çalışan insülin hormonunda ani yükselmelere yol açar. Normalde, vücudun enerji elde etmek için aralarından seçim yapmak üzere dengeli bir şeker, protein ve yağ alımına sahip olması gerekir.