Vücudun hormon sistemini altüst ediyor! Ağzınıza sürmeyin...

Hormonlar vücuttaki çeşitli süreçlerin düzenlenmesinde önemli bir rol oynayan endokrin bezleri tarafından üretilir; buna metabolizma, iştah, uh hali, büyüme ve vücut ısısı dahildir. Hormon seviyelerinin optimum miktarda üretilmesi önemlidir, çünkü çok fazla veya çok az küçük değişiklikler vücutta ciddi etkilere neden olabilir, bu aynı zamanda hormonal dengesizlik olarak da bilinir. Hem erkekler hem de kadınlar hormonal dengesizlikler yaşayabilir, eğer tedavi edilmezse bu durum daha da kötüleşebilir ve vücudun düzgün çalışmasına engel olabilir.
ŞEKER
Hormonlarınızı altüst eden besin şekerdir. Şeker, şekeri kan dolaşımından hücrelere taşımak için çalışan insülin hormonunda ani yükselmelere yol açar. Normalde, vücudun enerji elde etmek için aralarından seçim yapmak üzere dengeli bir şeker, protein ve yağ alımına sahip olması gerekir.
Dengeli hormonlara sahip sağlıklı bir vücut, şeker ve yağ metabolizması arasında gidip gelebilir. Şeker oranı yüksek bir diyet yediğinizde, hücreleriniz direnç geliştirene kadar insülin seviyeleriniz kronik olarak yükselecektir. Bu olurken, vücudunuz diğer hormonlara değil insüline ve şekeri işlemeye odaklanır. Örneğin; östrojen, testosteron ve progesteronda bir dengesizliğe neden olur.
BEYAZ EKMEK
Beyaz ekmek vücuttaki tüm hormonları alt üst eder. Glüten artı şeker, vücutta adrenal bezler (ve ardından tiroid ve gonadlar) ve otoimmünite üzerinde strese neden olan iltihaplanmayı artırır.
Bu durum hipotalamik-hipofiz-hormon ekseninde düzensizliğe, strese bağlı olarak adrenal, tiroid ve gonadlardan hormon üretiminin azalmasına ve bu bezlere karşı otoimmünitenin artmasına neden olur.
SOYA
Soya, estrojeni (fitoöstrojen) taklit etmek üzere hareket ettiğinden östrojene zarar verebilir ve bu nedenle normal östrojenin reseptörlere bağlanmasını engeller ve artan östrojen nedeniyle testosteronun azalması ve "tiroid" üretimini kolaylaştırarak tiroid fonksiyonunun inhibe edilmesi gibi diğer çeşitli hormonları bozar.
Kadınlarda yüksek östrojenin yaygın ilişkili semptomları arasında düzensiz adetler, göğüslerde şişlik ve hassasiyet, kilo verememe, uyku sorunları, ruh hali değişimleri ve zayıf enerji yer alır.
İŞLENMİŞ GIDALAR
İşlenmiş ve rafine edilmiş gıdalar çeşitli sağlık sorunlarıyla ilişkilendirilmiştir. Genellikle yüksek miktarda sodyum, şeker ve koruyucu içerir; buna kurabiyeler, yemeye hazır yemekler, küratörlü sosisler ve hamur işleri gibi ürünler dahildir.
Şeker ve işlenmiş gıdaları yediğinizde, adrenal bezlerdeki iltihabı ve stresi artırarak hormon işlevini etkiler, sizi kasıtsız kilo alma ve ciddi hormonal dengesizlik riskine sokar.