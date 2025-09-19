Vücudunuzun su ihtiyacını sakın bu içeceklerle karşılamayın! Mide asidini yerle bir eden o hata...

Yaz sıcaklarında sıvı ihtiyacının asitli içeceklerden karşılanmasını kesinlikle önermediklerini belirten Beslenme ve Diyet Uzmanı Çisem Gündüz, "Asitli içecekler mide asiditesini bozarak sindirim sorunlarına yol açar ve suya olan ihtiyacımızı daha da artırır" dedi.

Sıcak havalarda terleme ile artan sıvı kaybının mutlaka yerine konulması gerektiği belirtiliyor. Uzmanlar, günlük ortalama 2-2,5 litre su tüketilmesinin vücudun dengesi, organ sağlığı ve sindirim sistemi için hayati rol oynadığını vurguluyor.Konuyla ilgili Beslenme ve Diyet Uzmanı Çisem Gündüz açıklamada bulundu.





"SU KAYBI VÜCUT İÇİN ALARM"

Su kaybının vücuda geri alınmaması halinde ciddi hastalıklara yol açabileceğine değinen Diyetisyen Gündüz, "Sıcak havalarda daha çok terleriz ve terledikçe vücudumuzun su ihtiyacı artar. Bu su kayıpları aslında vücudumuz için alarm niteliğindedir. Yeterli miktarda su içilmediğinde baş dönmesi, halsizlik, yorgunluk, konsantrasyon bozukluğu gibi problemler yaşanabilir. Eğer sıvı kaybı önlenmezse bu basit semptomlar daha ciddi sağlık sorunlarına dönüşebilir. Böbrek ve kalp rahatsızlıklarının yanı sıra sindirim problemleri de ortaya çıkabilir"diye konuştu.